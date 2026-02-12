Maestre (MM) llama a "sacudirse el desánimo" y a ampliar la alianza de izquierdas con la suma de "muchas voces"

La coportavoz de Más Madrid y jefa de la oposición en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, en una entrevista con Europa Press - FERNANDO SÁNCHEZ

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha llamado a "sacudirse el desánimo" dentro del espacio progresista y a ampliar la alianza de izquierdas de cara a los comicios de 2027, formada por el momento por IU, Más Madrid, Sumar y Comunes bajo el lema 'Un paso al frente', y ha defendido que es momento de que "todo el que pueda hacer, que haga".

Así lo ha trasladado en una entrevista para 'La Sexta', recogida por Europa Press, en la que ha señalado que esta alianza reúne el sentir de "muchas personas" que, según ha señalado, no se resignan a que "vaya a gobernar la derecha y la extrema derecha". A su juicio, ese clima está empujando a dirigentes como Gabriel Rufián (ERC) a preguntarse "qué podemos hacer y qué debemos hacer".

Maestre ha resumido el momento político con la idea de que "el que pueda hacer, que haga", y ha insistido en que es necesario que "todo el mundo aporte" y "empuje" para articular una alternativa. "No hay nada a lo que resignarse. Al contrario, hay mucho por lo que revolverse y mucho por lo que trabajar", ha afirmado.

Sobre la nueva alianza, ha señalado que las distintas fuerzas políticas llevan tiempo trabajando para "poner de nuevo la coalición a funcionar" y garantizar que, cuando se convoquen elecciones generales, exista "una papeleta de izquierdas, plurinacional, en la que quepa mucha gente".

El 21 de febrero se presentará esta nueva iniciativa, que servirá escenificar que las organizaciones implicadas "dan un paso al frente", están "juntas" y "unidas", aunque ha recalcado que la coalición aspira a sumar "a muchísimos más partidos" y nuevos liderazgos.

Preguntada por el papel de la vicepresidenta Yolanda Díaz, Maestre ha rechazado contraponer referentes dentro del espacio y ha defendido que, ante una "ola reaccionaria" global, "no sobra absolutamente nadie" y que hay que apostar por sumar "muchos liderazgos, muchas voces, muchas organizaciones y muchas personas con talento político".

"Yo creo que no es momento de hablar mal unos de otros, de criticar si te gusta más uno u otro, al contrario, es el momento de que todos reforcemos, de que todos apoyemos y de que todos vayamos hacia adelante. Y eso es lo que creo que está pasando en estas semanas", ha concluido.