Maestre: "No es no, en cualquier momento, lugar o circunstancia. Caiga quien caiga"

Publicado 08/10/2019 23:23:30 CET

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha sido contundente en Twitter ante la renuncia al acta de Pablo Soto por un presunto caso de acoso sexual. "No es no. En cualquier momento, lugar o circunstancia, caiga quien caiga. Que no haya próxima vez", ha escrito la edil.

El mensaje ha sido retuiteado por el candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, mientras que la portavoz orgánica del grupo, Marta Higueras, ha remarcado que "no existe ninguna justificación". "No es no", ha terminado.

Quien también se ha pronunciado en redes sociales ha sido la edil de Más Madrid Carolina Pulido, que ha defendido que "ante el acoso sexual, la respuesta tiene que ser contundente, siempre".

Pablo Soto ha presentado esta noche la renuncia al acta de concejal. "Sé que puedo ser un bocachancla y que a veces he hecho bromas sexuales a mi familia y a mis amigos cercanos. Sin embargo, no recuerdo ese episodio", ha asegurado.

Sin embargo, la dirección del grupo municipal de Más Madrid se ha desmarcado del comunicado emitido por Pablo Soto en redes sociales ya que "no concuerda con la versión de la víctima", a la que la dirección concede absoluta veracidad.