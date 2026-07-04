Maestre pide el voto en las primarias de Más Madrid y apela a un proyecto de ciudad "desde abajo" para "echar" a Almeida

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España) - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actual portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha pedido el voto a la militancia en el proceso de primarias de la formación y ha apelado a construir una candidatura "desde abajo" para conformar un proyecto de ciudad basado en la participación de militantes de todos los distritos de Madrid para "echar" a José Luis Martínez-Almeida de la Alcaldía.

"Hola, como sabéis, estamos en pleno proceso de primarias en Más Madrid y ya se ha abierto el plazo para poder votar. Y yo hoy quiero pediros vuestro apoyo", ha señalado en un video difundido a través de la red social 'X'.

Maestre se presenta con 'Barrio a barrio', una candidatura que mira hacia la "fuerza de los barrios populares" y su movilización en 2027 "como motor de la alternativa" al PP de Almeida. "Vamos a construir juntas el cambio en Madrid", subraya en el video.

La actual líder de la oposición en Cibeles ha destacado que su propuesta está integrada por "gente de todos los barrios de Madrid" y concebida "desde abajo", con la participación de compañeros de los 21 distritos de la ciudad.

"Combinan experiencia, compromiso y un gran trabajo de base en Madrid", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que el objetivo del proyecto es "echar" a Almeida de la Alcaldía.

El proceso de primarias de Más Madrid se encuentra abierto con la militancia llamada a elegir entre la candidatura encabezada por Mestre y la de la sumiller María José (Joe) Boeta Pardo, hasta el próximo 6 de julio. Los resultados preliminares se publicarán el 8 de julio.

Maestre lleva como número dos de la candidatura al activista vallecano Daniel Ayuso, el runner que recorre en vídeos de redes sociales lo que él considera como "barrios chungos" de Madrid, como Azca, Salamanca o El Viso.

Por su parte, la candidatura de Más Madrid Abierto (la de Boeta Pardo), defiende que "sin más de una lista no hay primarias" y cree en "una política que vuelva a ilusionar, que escucha de verdad y que se construye desde abajo". El número dos es Javier Garcia Colino, ingeniero industrial y experto en relaciones internacionales.