MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, reclama una ley trans estatal para paliar que Vox en Madrid "aliente la homofobia y la transfobia".

Se ha referido así a las palabras de la concejala de Vox en el Ayuntamiento, Arantxa Cabello, que se confesó "pasmada" porque, al acudir a los Plenos sobre la Juventud que se celebran en Cibeles, se ha dado cuenta "de que niños entre 12 a 14 años, mayoritariamente, eran bisexuales".

"Me he quedado pasmada cuando he venido a los plenos, y me he dado cuenta de que niños entre 12 a 14 años, mayoritariamente, eran bisexuales. No porque piense que pueda yo opinar sobre eso, porque tendrían que ser sus padres. Pero sí es cierto que existe una relación entre los monitores y cuáles son las decisiones y la influencia que tienen con los menores. Creo que es donde las administraciones no deben actuar", aseveraba la edil de Vox.

Maestre ha participado en la lectura de un manifiesto para la tramitación urgente de una ley trans. Lo ha hecho a las puertas del Congreso junto al portavoz de Más País, Íñigo Errejón, o los diputados autonómicos Loreto Arenillas y Eduardo Fernández Rubiño. También han estado presentes la concejala Amanda Romero y la vocal vecina de Más Madrid Jimena González, además de miembros de la Plataforma Trans y otros colectivos como No Binaries y Chrysallis.

"En nuestra ciudad sostiene el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida una fuerza de extrema derecha que alienta de forma explícita la homofobia y la transfobia, todo tipo de actitudes contra las personas de nuestra ciudad que eligen las orientaciones de género que quieren, las orientaciones sexuales que quieren", ha lamentado Maestre.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento cree que es un problema que podría paliarse en Madrid y en España de alguna forma si se contara a nivel estatal con "una ley paraguas que obligara, formara y posicionara como una sociedad más diversa, inclusiva y que protegiera a todos y todas".

"En el Día de la Visibilidad Trans necesitamos que este Parlamento tramite de forma urgente una ley que proteja a las personas trans en España y en Madrid de partidos políticos y actitudes que hacen sus vidas injustas, inseguras y nada libres", ha reclamado la edil.

