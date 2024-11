Maestre reconoce el duro "golpe emocional" por el caso Errejón, del que salen "sin titubeos" después de "dar la cara"

"¿Cómo voy a tapar como política lo que yo, en su momento, no sabía como pareja?", ha lanzado MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha reconocido el duro "golpe emocional" que ha supuesto el caso Errejón para la formación política, caso del han salido "sin esconder nada, sin titubeos" y "en menos de una semana", ha defendido, porque "el feminismo ha cambiado la forma de gestionar estos casos que hay en todos los partidos y que ya no pueden taparse, como sucedió hace veinte años con el caso de Nevenka" Fernández.

En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, Maestre ha subrayado que en Más Madrid han "dado la cara" destacando que "el machismo no tiene ideología, no tiene carnet, no tiene partido, está en muchas familias, en muchos centros de trabajo, en muchos partidos políticos".

"Y la diferencia no es si hay o no un caso de misoginia como este tan grave, donde puede que haya o no responsabilidades penales, pero sí sé que predicar una cosa en la tribuna del Congreso de los Diputados y hacer una cosa distinta con tu vida privada es incompatible con los valores en los que yo creo y en los que mi partido cree", ha señalado. Por eso la salida de Errejón "tenía que ser inmediata".

Maestre ha puesto el foco en cómo se abordan hoy estas situaciones. "Hace diez, quince o veinte años esto se tapaba, se titubeaba, se justificaba, 'no hay denuncia, es anónima, tiene que ir ante un juez'. La realidad es que hoy una persona de la que parece acreditado que tenía comportamientos personales que eran incompatibles con los valores de la igualdad tiene que abandonar la política de forma inmediata", ha insistido.

"AQUÍ NO SE HA ESCONDIDO NADA"

Rita Maestre ha reconocido que "el golpe anímico ha sido difícil", "un impacto emocional", pero ha subrayado que "peor sería que una persona que dice una cosa y hace la contraria" siguiera en sus filas hablando en su nombre, ejerciendo labores de portavocía. "Y luego tenemos que ir otros, fundamentalmente otras, a trabajar con paciencia, con responsabilidad, volviendo a generar ese vínculo de confianza", ha continuado.

"Es un golpe que ha sido duro, pero del que hemos salido con rapidez y con firmeza. Aquí no se ha escondido nada, aquí no se ha titubeado, aquí no hemos justificado, no hemos dicho que es una denuncia anónima, que vaya al juzgado y, si no, tendremos que creerle a él", ha destacado.

LA FRIVOLIZACIÓN DEL 'TODOS LO SABÍAN'

Lo que sí ha querido remarcar Maestre es que se haya "frivolizado mucho" con frases del tipo 'todos lo sabían'. "No, nadie sabía de lo que estábamos hablando. Es un comportamiento de la intimidad y de la vida privada completamente opuesto a los valores de la igualdad, el respeto mínimo entre hombres y mujeres", ha reiterado.

"¿Cómo voy a tapar como política lo que yo, en su momento, no sabía como pareja? Aquí de lo que se trata es de un caso desgraciadamente bastante clásico de manipulación y de una persona que ocupa su espacio de poder para abusar de ese poder. Y esto ha pasado muchas veces en la historia. Lo que creo que no había pasado hasta ahora es que cuando eso se conoce, se reacciona de forma inmediata, no se tapa, no se justifica, no se titubea y, en menos de una semana, esa persona que era el portavoz de un partido a escala nacional ha dejado la primera línea de la política", ha argumentado.