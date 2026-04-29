Maestre replica a Almeida que se compromete a "no trabajar con fondos buitres" y subir IBI a titulares de tres viviendas

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha replicado al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, que se compromete a "no trabajar para fondos buitres" y a subir el IBI a aquellos propietarios que posean tres o más viviendas.

Así ha contestado la líder de la oposición al regidor a través de una publicación de la red social 'X', después de que Almeida la retase en el Pleno de Cibeles a comprometerse ante los inquilinos de la ciudad a que ninguna persona que vaya en su lista electoral para los comicios de 2027 posea más de una vivienda.

"Me comprometo a no trabajar para los fondos buitres. Me comprometo a no hacer planes urbanísticos a la medida de ningún invitado a mi boda. Me comprometo a topar los precios de los alquileres en Madrid. Me comprometo a subirle el IBI a quien tenga más de tres viviendas y a gravar las viviendas de lujo", ha respondido Maestre.