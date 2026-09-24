Maestre reprocha a Almeida que llame "drama" al desahucio de Maricarmen: "Fue un atentado contra derechos fundamentales"

Maricarmen durante una concentración bajo el lema ‘Maricarmen se queda’, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha cargado contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por calificar de "drama" el desahucio de Maricarmen, la octogenaria del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en la calle Alcalde Sainz de Baranda.

"Un drama es una enfermedad. Lo de ayer fue un atentado contra los derechos fundamentales de las personas a seguir viviendo en su casa", ha afirmado Maestre en una rueda de prensa celebrada este jueves en el Edificio de Grupos.

La líder de la oposición en Cibeles ha sostenido que el lanzamiento "tiene responsables" y ha señalado directamente al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid por no haberlo impedido. "¿Cuántos teléfonos han levantado Ayuso y Almeida para paralizar el desahucio", ha preguntado, antes de responder: "Ni un solo teléfono".

Maestre ha pedido que lo ocurrido sea "un punto de inflexión" en las políticas de vivienda de la ciudad. En este sentido, ha sostenido que existe en Madrid "un interés" en favorecer la especulación inmobiliaria y que, si se aplicase la ley de Vivienda, el desahucio de Maricarmen no se habría producido porque los propietarios no podrían "multiplicar por cinco" el alquiler que pagaba.

Del mismo modo, ha reclamado que el próximo martes llegue "sí o sí" al Consejo de Ministros el Real Decreto de Vivienda y la "expropiación" del piso de Maricarmen, "porque las casas tienen que ser para la gente y es obligación de todos los gobiernos garantizarlo".

Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada este miércoles de la vivienda del distrito de Retiro en la que residía desde hacía 70 años. Una comisión judicial ejecutó el lanzamiento en el cuarto intento, mientras cientos de personas se concentraban para arroparla.

Al respecto del lanzamiento, Almeida afirmó el miércoles que el Ayuntamiento había ofrecido a Maricarmen alternativas de alojamiento con anterioridad y que podía facilitarle de inmediato un recurso habitacional.

"Desde el punto de vista humano creo que es una situación muy dura y muy difícil la que está atravesando. Desde el punto de vista de los gobiernos lo que tenemos que hacer es, cada uno en el ámbito de nuestras competencias, no quitarnos de en medio sino tratar de que podamos paliar una situación dramática por la edad y la condición física que tiene esta señora", declaró entonces el primer edil.