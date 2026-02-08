Majadahonda sigue creciendo: la alcaldesa pone el foco en aumento de empresas y su apuesta por una baja presión fiscal

La alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, durante una entrevista para Europa Press, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, ha señalado que una de sus prioridades al frente del Ayuntamiento es que el municipio "siga creciendo", poniendo el foco en el aumento del número de empresas y su apuesta por una baja presión fiscal, a lo que suma la calidad de vida de la localidad.

Este año, con un presupuesto de 97,2 millones de euros, mantiene el objetivo de "seguir poniendo a Majadahonda como referente a nivel nacional" y considera que las cifras les "avalan", tal y como ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

En concreto, ha subrayado que Majadahonda es la ciudad española de más de 50.000 habitantes con la esperanza de vida más alta, que se acerca a los 90 años, y es la segunda ciudad de España con la menor presión fiscal, tal y como ha detallado la regidora.

A ello, añade que la localidad tiene una situación técnica de pleno empleo, por debajo del 5% en tasa de paro, y están disminuyendo "de manera drástica" los datos de criminalidad.

Así, frente a la "anomalía" del Gobierno de España ante la falta de presupuestos, Majadahonda ha aprobado sus terceras cuentas en la legislatura. Esto da "muchísima estabilidad", uno de sus principales objetivos, ha resaltado Moreno, quien ha incidido en la importancia de ser "honestos, serios y cumplir las leyes".

Al hilo, ha destacado su apuesta por que se sigan realizando inversiones y prestar los servicios "de máxima calidad" con un contrato de limpieza "que es pionero" --con un sistema de recogida neumática a través de unos buzones-- y "con unas zonas verdes muy cuidadas, donde los vecinos pueden pasear y pueden disfrutar de su tiempo libre".

También ha resaltado lo que ha realizado el Consistorio en materia social, con una nuevo contrato de teleasistencia avanzada, "suprimiendo" la lista de espera e incrementado la ayuda a domicilio.

Sobre el pleno empleo, ha indicado que no es la primera vez que se consigue, si bien ha destacado que el margen de mejora con estas cifras es ya "muy difícil", a la vez que ha incidido en su apuesta por seguir bajando impuestos.

IMPUESTOS EN LOS "MÍNIMOS LEGALES"

En este aspecto, ha informado de que las figuras impositivas que están contempladas en la Ley de Haciendas Locales se encuentran "en los mínimos legales", haciendo alusión al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o al de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

"Lo que sí tenemos margen de mejora y lo que estamos haciendo en solitario, hemos de decirlo también, es implementar más bonificaciones", ha explicado.

En concreto, ha criticado la tasa de basuras impuesta a nivel nacional y que afecta a los municipios, ya que ha expresado que asegura que "ataca" a su autonomía fiscal.

"El Gobierno de España decidió que la manera de transponer esa directiva europea era obligando a los ayuntamientos a crear una figura nueva y distinta a los vecinos para repercutir todo el coste de la gestión de residuos en los vecinos", ha reprochado.