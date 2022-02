Mancomunidad del Este exige a Madrid aclarar si se han incinerado sus residuos en Valdemingómez antes de devolverlos

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez Palacios, dice que hay "sospecha" de que parte de los residuos de la Mancomunidad del Este trasladados a Valdemingómez han sido incinerados --lo que estaría fuera del convenio-- y ha exigido al Ayuntamiento de Madrid un "certificado" de cómo ha sido el tratamiento de los mismos antes de la devolución de 165.000 toneladas.

Según ha explicado el regidor a Europa Press, se llevaron un total de 200.000 toneladas a Valdemingómez y ha insistido en que no se puede hacer el retorno sin saber "cuánto hay que devolver" a esos 31 municipios que componen la Mancomunidad.

"Si se incineró es algo que va contra el convenio. Es algo no recogido y una traición al espíritu con el que acudimos a Valdemingómez, que fue para mejorar el tratamiento y no incinerarlos", ha deslizado Rodríguez Palacios ante la advertencia del Consistorio de la capital que acudirá en las próximas semanas al Juzgado Contencioso-Administrativo para reclamar a la Mancomunidad 1,68 millones de euros si no comienza a recibirla.

A instancias de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Mancomunidad, junto con la Comunidad, suscribieron el pasado 24 de febrero de 2020 un convenio para que el Ayuntamiento gestionara los residuos de los 31 municipios del este de la región ante el cierre del vertedero de Alcalá de Henares.

El convenio establecía un acuerdo de reciprocidad a través del cual la Mancomunidad debería tratar en Loeches 165.000 toneladas de residuos de Madrid, la misma cantidad de residuos que fue a parar al vertedero en Valdemingómez.

Entiende Rodríguez Palacios (PSOE) que, además, hay cuestiones económicas pendientes que hay que "solucionar" y ha puesto como ejemplo el redondeo al alza en los camiones con residuos que entraron en el vertedero y que habría inflado en 500.000 euros el precio. "Hemos pagado por aire en ese redondeo. Esas cosas hay que aclararlas antes del retorno", ha aseverado.

Asimismo, ha tachado de "ilógico" que el Ayuntamiento de Madrid quiera abrir un proceso contra la Mancomunidad que "pagó las tasas y es cumplidora de los compromisos". Rodríguez Palacios ha asegurado, además, que se le han contestado "todas las cartas" al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Por último ha apuntado a la "ausencia" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, en esta polémica y ha recordado que no se reúne la comisión desde junio del año pasado.

"Llevamos 200.000 toneladas para que se separaran y trataran. De ahí dice que han recuperado 35.000 toneladas y hay que devolver 165.000. Pues queremos un certificado de ello", ha concluido.