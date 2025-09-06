Manifestación en Madrid hoy: cortes de tráfico en Gran Vía y cambios en 32 líneas de la EMT

Archivo - Autobús de EMT Madrid. Imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32 líneas de autobús de EMT Madrid sufrirán modificaciones este sábado en su recorrido habitual debido a una manifestación en el centro de Madrid contra la gestación subrogada.

La protesta, convocada por varias organizaciones feministas contra los "vientres de alquiler" comenzará a las 12:00 horas en Callao y finalizará en Puerta del Sol, lo que provocará cortes de tráfico en algunas de las principales vías del centro de la capital.

CALLES CORTADAS EN EL CENTRO DE MADRID

Durante la marcha se cerrará la circulación en vías clave como:

Gran Vía

Cibeles

Paseo del Prado

Plaza de Cánovas del Castillo

Plaza de las Cortes

Carrera de San Jerónimo

LÍNEAS DE AUTOBÚS DE EMT AFECTADAS

Un total de 32 líneas de autobús de EMT Madrid se verán alteradas por el recorrido de la manifestación. Estas son: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 75, 133, 146, 147, 148, 150, C03, E1, M1, M3 y el Exprés Aeropuerto (Atocha-Aeropuerto).

MOTIVO DE LA MANIFESTACIÓN: RECHAZO A LOS VIENTRES DE ALQUILER

Las convocantes protestarán contra la gestación subrogada en España, denunciando lo que consideran un intento de legalizar la "explotación de las capacidades reproductivas de las mujeres".

Cerca de 200 mujeres vestidas de rojo, inspiradas en la serie 'El cuento de la criada', recorrerán el centro de Madrid para pedir la prohibición total de estas prácticas y la eliminación de la publicidad de agencias que ofrecen este servicio.

En abril, el Gobierno aprobó una instrucción que impide inscribir directamente en el Registro Civil a bebés nacidos por gestación subrogada. Solo se permite formalizar la filiación por vínculo biológico o por adopción.

Las organizadoras de la protesta consideran esta medida insuficiente y piden una legislación más dura que impida cualquier forma de normalización de esta práctica en España.

Madrid acoge hoy también el II Congreso Internacional de Gestación Subrogada, organizado por la Asociación Son Nuestros Hijos. Al acto han sido invitadas autoridades y organizaciones feministas, aunque desde la marcha se critica su celebración en un país donde esta práctica no es legal.

ORGANIZACIONES CONVOCANTES

Entre las entidades que apoyan la convocatoria se encuentran:

Alianza contra el Borrado de las Mujeres

Mujeres Progresistas Retiro

Enclave Feminista

Con el respaldo de Fundación Mujeres, Asociación de Mujeres Juristas Themis y APRAMP.