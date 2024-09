Manuel Alejandro, el 'escribidor' de canciones, Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid

"Hay que tener mala suerte ser por la Ayuso premiado y enterarme por la gente que no hay dote ya vigente", ha bromeado el compositor



SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El compositor, arreglista y productor musical Manuel Alejandro ha recibido la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid por "su culto a la literatura", por ser un 'escribidor' de canciones y por "su capacidad para convertir cada canción en una escena teatral, un poema sinfónico o una elegía".

Así lo ha destacado este lunes el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, antes de que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, entregara este reconocimiento al compositor en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

"Hay que tener mala suerte ser por la Ayuso premiado, con medalla y bien dotado, y enterarme por la gente que no hay dote ya vigente. Que es abril la han anulado, porque sí lo han acordado. ¡Qué malaje la delente! Podrían haber esperado unos días, unos meses, y no así tan de repente", ha recitado el compositor haciendo alusión a que el galardón ya no tiene dotación económica, sino que es de carácter honorífico.

Este creador es "el padre" de varios centenares de letras de éxito que han pasado por las voces de artistas como Julio Iglesias, Rocío Jurado, Raphael, Nino Bravo, Plácido Domingo, José Luis Rodríguez El Puma, Marisol, Jeanette, Isabel Pantoja, Alejandro Sanz o Luis Miguel.

Nacido en Jerez de la Frontera, es autor de temas inolvidables como 'Señora', 'Como yo te amo', 'Yo soy aquel'; 'Háblame del mar, marinero'; 'Manuela', 'Así nacemos', 'Cierro tus ojos', 'Soy rebelde' o 'Un toque de locura'.

Alejandro ha recordado que "los jerezanos, como buenos andaluces, le ponemos buena cara al mal tiempo con chirigotas, chistes o epigrama". Asimismo, ha pedido llamar Hispanoamérica y no Latinoamérica porque "Raphael cante en español y no en latín".

Por su parte, De Paco ha subrayado que Manuel Alejandro es "uno de los grandes, de los necesarios y es, sin duda alguna, uno de nuestros imprescindibles". "Cuenta con un don único para hacer canciones que son, como todos ustedes saben, referencia internacional. Melodías que permanecen, que se cantan y se viven en español y que suenan en los cinco continentes", ha aseverado.

Al hilo, ha defendido "el cruce de caminos que se dibuja entre España y América". "Que no nos cuenten otra cosa, esta unión ha construido, como ninguna, una identidad hermana de costumbres, géneros literarios y, por supuesto, música en español", ha recalcado el consejero.