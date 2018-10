Mar Espinar sugiere a Carmena un "curso de gestión pública en Cultura" y ella pide no usar expresiones "mezquinas"

Publicado 12/03/2018 10:18:11 CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en materia cultural y deportiva, Mar Espinar, ha sugerido este lunes a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en la comisión de Cultura, la necesidad de un "curso de gestión pública en Cultura" porque al equipo de Gobierno le ha quedado "grande" la propuesta del Bono Joven Cultural, JOBO, a lo que la regidora ha respondido pidiendo no utilizar expresiones "mezquinas y pobres".

Este nuevo desencuentro entre la regidora y Espinar ha tenido lugar en la comisión de Cultura y Deportes, cuando la socialista ha preguntado por el balance del JOBO tras su puesta en marcha en el mes de octubre. "Han pasado cinco meses, no le pido que se vista de saco y ceniza, pero tampoco que responda al son de trompetas", ha pedido.

Tal y como ha expuesto Espinar, el PSOE, que lanzó la idea del JOBO, tenía un concepto "claro y vertebrado" del mismo. "El compromiso con la Cultura es una seña del PSOE, por lo que obligamos a Ahora Madrid a acercarse a la Cultura", ha añadido a continuación, para remachar que la intención del JOBO no es "ser una coartada de política progresista".

"Ahora Madrid no siente suya la idea y no se implica lo suficiente; a lo mejor necesitan un curso de gestión pública en cultura. PSOE se pone a disposición de los madrileños, no tengan miedo a preguntarnos", ha expresado, para a renglón seguido remarcar que en el ámbito cultural "no se están haciendo las cosas bien" y ello merece "una seria reflexión".

"Hablemos con seriedad, porque es tan pobre, tan miserable, tan de poca altura que digan que el equipo de Gobierno coge medidas para destrozarlas... es tan miserable, que no es así. Les digo que no tienen más que ver la gráfica para ver que es mejor", ha respondido la regidora.