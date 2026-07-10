Un mar de papel, salitre y sombras desembarca en la Biblioteca Regional de Madrid de la mano de Antón y Luis Mateo Díez

Exposición 'Un viaje al Mar de Sombra. Caballeros de salitre' podrá visitarse del 10 de julio al 30 de agosto de 2026 en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Regional de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Regional de Madrid se adentra este verano en un mar sin brújula, hecho de papel, tinta, música y literatura, con la exposición 'Un viaje al Mar de Sombra. Caballeros de salitre', una propuesta del artista Antón Díez que reúne sus collages escenográficos con los textos de su hermano, el escritor Luis Mateo Díez, académico de la RAE, Premio Cervantes 2023 y Premio de Literatura de la Comunidad de Madrid.

La exposición, con la música ambiental de Miguel Calle Carabias, propone al visitante una travesía por un universo plástico y literario habitado por barcos sin rumbo, caballeros desarmados, restos de naufragios, criaturas fantasmales y paisajes de sal.

Durante la presentación, Antón Díez ha definido el proyecto como "un lugar de llegada de un largo camino" y ha subrayado el diálogo entre su obra plástica, la literatura de Luis Mateo Díez y la aportación musical de Miguel Calle.

"Cada una de estas voces conserva su singularidad, pero al mismo tiempo participa de un horizonte compartido en el que imagen, palabra y sonido construyen una experiencia estética, unitaria, abierta y sugerente", ha señalado el artista este viernes durante la inauguración.

La muestra reúne de este modo una colección de collages escenográficos que recuperan el interés de Antón Díez por los recortables y las siluetas, mediante pequeñas creaciones hechas de papel-algodón, texturas gráficas, tintas translúcidas, impresión digital y cartón liviano.

Según explica el propio Díez, el collage escenográfico le permite desarrollar una "progresión narrativa", un curso imaginario que alberga la trama del viaje y que queda punteado por los textos literarios y por la música ambiental.

En las vitrinas pueden verse además libretas de apuntes y bocetos, junto a libros esenciales en su trayectoria como 'Artefactos', 'Aliento', 'Anatomanías' y 'Guardián de Ruinas', este último con textos de Luis Mateo Díez.

UNA MUESTRA QUE SUMERGE AL VISITANTE A UN "MAR DE PAPEL"

Uno de los momentos más evocadores de la presentación lo ha protagonizado el hermano del artista, Luis Mateo Díez, quien ha descrito la muestra como una verdadera "inmersión" a un "mar de papel" de una belleza teatral cercana a una obra barroca.

El Premio Cervantes ha recordado además la infancia compartida con su hermano en Villablino, León. Según ha contado, Antón vio el mar por primera vez en Ribadesella durante un viaje familiar y cuando le preguntaron qué le había parecido el mar, respondió: "Es grande, es mucho y suena".

Para Luis Mateo Díez, aquella mirada infantil resume parte del universo de su hermano Antón: una atención constante a lo que queda, a lo que se encuentra en el suelo, a los rastros y los restos. "Viendo la exposición te das cuenta de que todos son rastros y restos", ha señalado el escritor, que ha vinculado la muestra con "las desolaciones marinas", "los caballeros de salitre", "los naufragios" y "la desgracia del mar", transformada aquí en una belleza escénica.

El escritor ha recordado también que ambos hermanos han mantenido una convivencia creativa muy intensa. Con humor, ha descrito a Antón como un niño "inquieto, creativo, de tijeras y papeles", frente a él mismo, al que se ha referido como un hermano "apacible" y "consentido". Esa complicidad familiar y artística atraviesa la exposición, en la que las imágenes de Antón y las palabras de Luis Mateo parecen prolongar una conversación iniciada en la infancia.

"DOS FIGURAS DE REFERENCIA DE LA CREACIÓN ESPAÑOLA"

El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín, ha destacado durante la inauguración que la muestra reúne a "dos figuras de referencia de la creación española" y a "dos hermanos que desde dos ámbitos muy distintos mantienen desde hace años un diálogo creativo" marcado por la complicidad artística y personal.

'Un viaje al Mar de Sombra. Caballeros de salitre' podrá visitarse del 10 de julio al 30 de agosto de 2026 en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Regional de Madrid. El horario será de lunes a sábado, de 10 a 20 horas, y domingos y festivos, de 10 a 14 horas. El último pase será media hora antes del cierre. La entrada es gratuita.