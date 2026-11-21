Frase de Emilia Pardo Bazán en la calle Huertas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las escritoras María de Zayas, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán estrenarán la próxima semana nuevas placas conmemorativas en el Barrio de las Letras, que incorporarán sus imágenes en relieve y sus firmas para equiparar su diseño al de las dedicadas a los autores masculinos en este enclave literario de la capital.

Así lo ha anunciado la directora general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, Elena Hernando, durante la última Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, donde ha explicado que la actuación responde a una enmienda del Grupo Municipal Socialista a los Presupuestos de 2026.

Hernando ha detallado que el proyecto ha requerido un estudio previo de los técnicos municipales para identificar las placas que debían sustituirse y seleccionar una imagen y la firma de cada una de las escritoras, que ya cuentan con un reconocimiento en este barrio desde 2019.

Por su parte, el concejal socialista Jorge Donaire ha criticado que el Ayuntamiento se limite a sustituir los tres homenajes existentes sin aprovechar el presupuesto para incorporar a nuevas escritoras al recorrido literario como Gloria Fuertes, Carmen Martín Gaite, Carmen de Burgos o Ana María Matute.

"Tres placas exclusivamente renovadas, ni una escritora nueva, ni una cita literaria más", ha lamentado Donaire, quien ha remarcado que "no faltan escritoras" ni tampoco "propuestas".

En este sentido, ha avanzado que el Grupo Municipal Socialista volverá a presentar una enmienda a los presupuestos de 2027 para incorporar más escritoras al recorrido literario.

"El Barrio de las Letras no puede seguir contando nuestra historia literaria dejando a tantas mujeres fuera", ha defendido el edil, quien ha insistido en que la igualdad se construye también "desde la cultura, desde la memoria y desde nuestras calles".