Maricarmen y Ceuta protagonizarán el Pleno de Cibeles del nuevo curso político, el de la sesión del juego de las sillas

Numerosas personas pasan la segunda noche acampados en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Los manifestantes tienen intención de permanecer acampa - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El desahucio de la octogenaria Maricarmen Abascal de la vivienda en la que llevaba residiendo 71 años será la columna vertebral del Pleno de septiembre en el Palacio de Cibeles, con alusiones directas al real decreto que podría pasar por el consejo de ministros este mismo martes y con dos mociones de urgencia con el foco en la vivienda, una firmada por Más Madrid y otra por el PSOE.

La situación de Ceuta le irá a la zaga, con varias proposiciones presentadas por PP y Vox, partido que estrenará en la sesión de este martes portavocía, a cargo de Arantxa Cabello, después de que se haya formalizado el paso a no adscritos por parte de Ignacio Ansaldo, que ahora acompañará a Javier Ortega Smith.

El primer punto del orden del día será la formalización de la expulsión de Vox tanto de Ignacio Ansaldo como de Carla Toscano. También será el Pleno en el que se formalice la renuncia al acta de concejala de Carla Toscano, quien comunicó que abandona la política por "coherencia" y de salud --llevaba meses de baja laboral y ella mismo trasladó que sufre una depresión, de la que se está recuperando "poco a poco"-- siendo la "causa última" su expulsión de Vox.

En la misma sesión, la Presidencia del Pleno formalizará la petición a la Junta Electoral Central para que aporte el nombre del siguiente candidato al último de los electos por la lista de Vox a efectos de cubrir la vacante de Toscano. Ese seis de la lista con la que Ortega Smith concurrió a las elecciones de 2023 es Cristian Toro, campeón olímpico de piragüismo en los Juegos de Río 2016 junto a Saúl Craviotto, actual portavoz nacional de Deportes en Vox.

Antes de arrancar el bloque de preguntas, la Presidencia del Pleno oficializará la actualización de la composición de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Madrid después de que el Grupo Municipal Socialista, con Reyes Maroto a la cabeza, haya modificado sus cargos orgánicos.

Enma López ha sido apartada de la dirección del Grupo Municipal Socialista, donde hasta ahora era portavoz adjunta, un movimiento que se produce tras disputar en primarias la candidatura electoral a la exministra. También es apartada de la Portavocía Adjunta y de la coordinación de los vocales vecinos del PSOE de Madrid en las diferentes Juntas de Distrito.

La recalificación de terrenos del Real Madrid en Valdebebas (Más Madrid), la seguridad en la ciudad (Ortega Smith), las políticas de rehabilitación residencial (PSOE), las viviendas de uso turístico (PSOE), las políticas de igualdad (PSOE), medidas para responder a las demandas planteadas por las educadoras infantiles (PSOE) --Más Madrid lo incluirá como proposición--, el transporte público (Más Madrid) y la Casa de Campo del Norte (Vox) pasarán por el Pleno de Cibeles en el apartado de preguntas.

También lo hará el estadio del Rayo Vallecano, igualmente en el apartado de proposiciones. Más Madrid y PSOE llevarán conjuntamente una iniciativa para buscar el apoyo de PP y Vox para que el Ayuntamiento de Madrid manifieste su compromiso con la permanencia del Rayo Vallecano en su "sede histórica" de Vallecas, además de blindar el uso deportivo del estadio frente a otros como conciertos.

Propone además constituir una mesa de diálogo para abordar el futuro del estadio "desde una mirada integral y como proyecto de Ciudad y región".