Marlena, Rata, Rufus T. Firefly, Niña Polaca o Parquesvr llegarán a salas de toda España con Directos Vibra Mahou

Cartel del concierto Drugos en Oviedo - VIBRA MAHOU

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un ciclo de 30 conciertos reunirá a 26 artistas en 21 salas de 15 ciudades españolas entre septiembre y diciembre en el marco de Directos Vibra Mahou, con nombres como Marlena, Rata, Rufus T. Firefly, Niña Polaca, Belako, Hens, Parquesvr, Shego o Carlangas, según el cartel desvelado por la organización en Radio Intercontinental Madrid.

La iniciativa de Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias en torno al directo, reivindica las salas como "origen, refugio y motor" del talento musical en España, con una programación que combina artistas consolidados, propuestas en expansión y bandas emergentes del panorama actual.

El ciclo pasará por ciudades como Oviedo, Zaragoza, Valencia, Alicante, Salamanca, Valladolid, Gijón, León, Elche, Palencia, Ponferrada, Logroño, Cuenca, Castellón y Toledo.

CONCIERTOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Los conciertos arrancarán el 12 de septiembre con Drugos en la Sala Estilo de Oviedo. Continuará el 17 de septiembre con el dúo madrileño Marlena en la Sala López de Zaragoza; y al día siguiente con La Bien Querida, en la Sala Loco Club de Valencia.

El 26 de septiembre actuarán en la Sala Rock City de Valencia los oriundos Nuevos Vicios y el grupo riojano Oslo Ovnies. Ya en octubre, los madrileños Parquesvr tocarán el día 2 en la Sala Stereo de Alicante y el día 23 en la Sala H de Ponferrada, mientras que los gallegos Carlangas pasará el mismo día por la sala Universonoro de Palencia.

La programación de octubre se completa con Rebrote, proyecto vinculado al músico bilbaíno Iñaki Antón 'Uoho', el día 10 en la Sala B de Salamanca; el madrileño Rufus T. Firefly hará lo propio el día 16 en La Llotja Sala Cultural de Elche (Alicante); la formación Los Chivatos llenará el 16 el local El Desierto Rojo de Valladolid y el 17 'La Chica de Ayer' en el distrito madrileño de Salamanca.

Por su parte, la banda sevillana Reincidentes llegará también el 17 de octubre a la Sala Rock City de Valencia; los madrileños Shego el 24 de octubre en Tribeca Live de Oviedo; y el segoviano Hens el 31 de octubre en Magma Club de Alicante.

CONCIERTOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

En noviembre, la banda valenciana Mala Gestión actuará el día 7 en 'La Chica de Ayer' de Salamanca; los madrileños Camellos el día 12 en Loco Club de Valencia; el artista alicantino Funzo el día 13 en la Sala B de Salamanca. Además, Carameloraro debutará el 13 de noviembre en la sala Camelot de Salamanca, y el 27 en El Desierto Rojo de Valladolid.

También en noviembre, Oslo Ovnies pasará el día 20 por la Sala Rever de Logroño; Vera Fauna actuará ese mismo día en la Sala B de Salamanca; la madrileña Christina Rosenvinge tocará el 21 de noviembre en 16 Toneladas Rock Club de Valencia; el dúo murciano Rata actuará ese mismo día en Sala Directo Cuenca; Niña Polaca estará el 27 de noviembre en La Bohemia de Castellón; los vascos Belako actuarán ese mismo día en la sala Camelot de Salamanca y el 28 en El Desierto Rojo de Valladolid; mientras Hens pasará el 28 de noviembre por el Círculo de Arte de Toledo.

El cierre del ciclo llegará en diciembre con El Diablo de Shanghai y Cervatana el día 4 en la sala 16 Toneladas Rock Club de Valencia; con Chiquita Movida el día 11 en el Teatro Albéniz de Gijón; y con Chicle Movida, banda de rock española integrada por Álvaro Benito, Héctor Navío y Juan Zurdo, el 18 de diciembre en El Gran Café de León.

Vibra Mahou destaca que en 2025 estuvo presente en 157 salas de toda España, donde apoyó 812 conciertos, dentro de una red cultural que busca fomentar la conexión entre artistas y público. Las entradas para Directos Vibra Mahou 2026 ya están a la venta.