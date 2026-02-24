Maroto abandona el Pleno tras ser definida irónicamente por Almeida como la edil que "mejores servicios presta al PP"

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, interviene durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha abandonado el Pleno de Cibeles tras ser presentada irónicamente por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como la concejal que "mejores servicios presta al Gobierno del Partido Popular".

Maroto ha regresado a la sesión del Pleno de Cibeles una vez que Almeida ha terminado de intervenir en el punto del orden del día planteado por el Grupo Popular sobre la gestión que está haciendo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del servicio de Cercanías en Madrid.

El portavoz del PP, Carlos Izquierdo, ha asegurado que "nunca viajar en Cercanías fue ni tan imprevisible ni tan peligroso porque en lo que va de año se han producido nada más y nada menos que 250 incidencias, especialmente en las líneas C3, C4 y C5, con retrasos y cancelaciones que son el día a día, como fallos y también las averías".

"Y ante eso tenemos a un ministro, Óscar Puente, que está desaparecido, que no resuelve los problemas de los ciudadanos", ha añadido. Almeida, por su parte, ha aseverado que el Cercanías "es el peor modo de transporte público", para pasar a contestar a Maroto, a quien ha espetado que "no hay un concejal en este Ayuntamiento que preste mejores servicios al Gobierno del Partido Popular que Reyes Maroto".

"Un aplauso para la señora Maroto, por favor, porque no hay concejal que nos preste mejores servicios", ha ironizado, lo que ha hecho que la socialista decidiese abandonar temporalmente el Pleno. Eso ha sido afeado por el alcalde al creer que lo que ha hecho Maroto es "no querer escuchar que hubo 1.500 incidencias, cuatro descarrilamientos en los dos últimos años, vecinos que están yendo por las vías".

Su siguiente foco lo ha puesto en un ministerio "en el que las cosas no pasan por casualidad sino por causalidad y en el que se ha pasado de un ministro que vive en la cárcel a un ministro que miente y vive en X". "Lo que ha pasado en Cercanías, lo que ha pasado en Adamux y lo que ha pasado en Rodalíes tiene una responsabilidad política", ha subrayado.