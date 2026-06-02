Maroto acusa a Almeida de excluir al PSOE de los actos oficiales del Ayuntamiento desde hace "más de un año"

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de excluir al PSOE de los actos oficiales del Consistorio desde hace "más de un año", lo que a su juicio evidencia una pérdida de "calidad democrática" en la institución.

"Llevamos más de un año que al Grupo Municipal Socialista se le ha excluido de los actos oficiales", ha criticado Maroto en declaraciones a los medios desde Condeduque, donde ha explicado que su grupo ha presentado enmiendas al proyecto de Reglamento de Protocolo y Ceremonial para "obligar al Ayuntamiento" a invitar a los actos oficiales.

"Insisto, obligar", ha subrayado la portavoz socialista, quien ha censurado que Almeida "utiliza el Ayuntamiento como su cortijo" y una institución que "es de todos los madrileños" para "coartar la libertad de expresión".

A su juicio, esta situación responde a una estrategia del regidor, al que ha acusado de "tener miedo a la ciudadanía" y de imponer "desde su trono en Cibeles" una forma de entender la ciudad "en la que parece que sobramos la mayoría".

La portavoz del PSOE ha denunciado además el "control" que, a su juicio, ejerce Almeida sobre el Pleno de Cibeles y las comisiones, después de que de que el presidente del Pleno, Borja Fanjul, haya aprobado una resolución en la que fija en seis plazas para público general las habilitadas en el Salón de Comisiones.

Para Maroto, estas decisiones ponen de manifiesto "cómo se está perdiendo calidad democrática" en el Ayuntamiento de Madrid y reflejan "el temor" del alcalde a que los vecinos y vecinas puedan expresar "su hartazgo" y "su enfado".

"Un alcalde que sigue en su trono en el Palacio y que no responde a los problemas de los vecinos va a tener en las urnas, espero que en el año 2027, un gran hartazgo y un gran cambio, que es el que necesita Madrid", ha concluido.