Maroto acusa a Almeida de ser "alumno aventajado de la crispación" con la "política basura en la que el PP está a gusto"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, en su primera intervención como edil en el Pleno del Estado de la Ciudad, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida de ser "el alumno aventajado de la asignatura de crispación e insultos" de la mano de la "política basura en la que el PP se siente tan a gusto".

En sus veinte minutos de intervención, Maroto le ha recomendado "menos negacionismo y triunfalismo y más ambición" ante una ciudad que en el PP entienden "como una mercancía que se compra y se vende, un negocio exclusivo para unos pocos, que están convirtiendo esta ciudad en un parque temático".

En el capítulo de demandas, la socialista se ha referido a la reforma de la Ley de Capitalidad, que Almeida "se ha sacado del cajón", para "exigir lo mismo a la Comunidad de Madrid mediante una Carta Municipal de Madrid como tienen otras capitales".

"Usted es un alcalde que nunca ha defendido a los madrileños frente al maltrato de Isabel Díaz Ayuso con esta capital, ni por la privatización que está haciendo en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, ni por dejar de financiar las competencias que son propias de la Comunidad, pero que gestionamos y pagamos todos los madrileños con nuestros impuestos. El maltrato de Ayuso nos cuesta cada año más de 730 millones de euros, que usted no ha reclamado en sus cinco años de alcalde", ha lanzado.

Por ello ha acusado a Martínez-Almeida de ser "cómplice de este maltrato a los madrileños porque lo consiente" mientras "sigue exigiendo al Gobierno de España más financiación, aunque no dice que este año ha recibido más de 2.100 millones frente a los 124 millones que le da la Comunidad de Madrid".

NO ES UN ALCALDE, "ES EL PORTAVOZ DEL PP", Y SIN HABLAR DE MADRID

Hace un año Maroto llegaba a la política municipal sabiendo que iba a ser "difícil, pero lo vivido estos doce meses ha traspasado líneas rojas nunca imaginadas porque se ha producido un grave deterioro de la calidad democrática que tiene su origen en la negativa de la derecha y la ultraderecha a reconocer los resultados de las urnas y a un gobierno legítimo, que está mejorando la vida de la gente".

"En este contexto de enorme crispación y confrontación política no hemos podido hablar de Madrid y sus problemas porque Almeida ha renunciado a ser el alcalde de Madrid para volver a ser el portavoz del PP. Ha renunciado a gobernar esta ciudad, es más, ni le interesa. Tiene una sola obsesión: hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez", ha recriminado la socialista.

Unido a que "se han utilizado las calles, donde se han vivido actos violentos y de acoso al PSOE y a sus militantes, que el alcalde no ha condenado". "¿Como espera que sus vecinos confíen en su alcalde si es incapaz de condenar sin matices los lemas racistas y homófobos que se escucharon y todavía se oyen en las calles de Madrid?", ha preguntado.

"MÁQUINA DEL FANGO"

"Ha sido un alumno aventajado de la asignatura de crispación e insultos. Seguramente me volverá a decir que he sido yo la que he traído la crispación pero lo cierto es que mientras que mi grupo hace una oposición responsable, usted (a Almeida) no deja de insultar. Ha llamado al presidente del Gobierno macho alfa, amigo de terroristas, jefe de una banda criminal, caudillo populista, autócrata antidemocrático o puto perdedor", ha enumerado.

"Es la política basura en la que el PP se siente tan a gusto. Es usted el que está deteriorando la calidad de la democracia en esta Corporación, no yo", ha insistido Reyes Maroto, que ha acusado a Almeida de preferir "ser parte de la máquina de fango, que tiene su epicentro de Madrid".

Para Maroto "sería un buen anuncio para este debate que el alcalde se comprometiera con la tolerancia cero contra el fraude y la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid". Así, el PSOE en doce meses ha presentado tres denuncias en la Oficina Antifraude, "la última por vulnerar nuestros derechos como concejales a recibir la información necesaria para ejercer la labor de control y fiscalización del Gobierno municipal".

"Hemos denunciado por un presunto delito de revelación de secretos ante la Fiscalía. Es curioso que la pareja de la señora Ayuso les haya denunciado por el mismo motivo. ¿Usted cree que también hace el ridículo? Hemos tenido que acudir a la Justicia porque es urgente parar la impunidad con la que ustedes gobiernan y acabar con la corrupción institucional en la que se ha instalado el PP de Madrid", ha manifestado.

TRIUNFALISMO VS REALISMO

Maroto cree que el 'popular' se ha mostrado "muy triunfalista sobre el momento que vive Madrid", aunque ella prefiere "ser realista". "Usted gobierna de espaldas a los madrileños, sin querer conocer sus problemas reales. La realidad es que comprar O alquilar una vivienda en Madrid es una misión imposible porque han dejado que los fondos buitres y especuladores campen a sus anchas. Su política de vivienda es un fracaso y se niegan a aplicar la Ley de Vivienda para poner freno a la subida descontrolada de los precios porque para ustedes la vivienda es una mercancía, no un derecho", ha criticado.

La realidad para la socialista es que existe un "urbanismo feroz, que expulsa a los vecinos de toda la vida de sus casas, como está pasando en Tribulete, Salvia, San Ildefonso, General Lacy, amenazados por los fondos buitres pero mientras su gobierno diseña planes especiales a promotores y permiten irregularidades urbanísticas que están denunciando los vecinos afectados por su desgobierno, como los del Bernabéu, la Ermita del Santo, Campamento, Comillas, Arganzuela, Cavanilles o los afectados por las cocinas fantasmas o cantones de limpieza".

La vivienda "es la octava prioridad presupuestaria y la consecuencia es que hay más de 44.000 solicitantes, la mayoría jóvenes, para un parque público en construcción de apenas 2.800 viviendas".

"Su promesa de construir 12.000 viviendas en este mandato es humo. Deje de mentir a los madrileños. Usted ha renunciado a hacer vivienda pública. Su prioridad es vender suelo público a promotores privados: 92 parcelas entre junio de 2019 y abril de 2024, un 67% del total. Están descapitalizando un patrimonio que es de todos los madrileños. Otra forma con la que están haciendo negocio las inmobiliarias es su plan de cesión de suelo con derecho de superficie. Un pelotazo para unos pocos a costa del ahorro", ha lanzado.

A lo que ha sumado "su habilidad para apropiarse lo que hacen otros, como las 10.700 viviendas que va a hacer el Gobierno de España en la Operación Campamento".

VUT Y UNA CIUDAD SUCIA Y DESIGUAL

También se ha referido a la proliferación de viviendas de uso turístico ilegales (VUT). "Su plan de inspección o la moratoria de las licencias para VUT son sólo propaganda y publicidad, cuando lo que tendría que haber anunciado es la clausura inmediata de todas las ilegales", lo que le ha llevado a acusar al regidor de ser "el máximo responsable de que Madrid sea la ciudad sin ley siendo los principales perjudicados los vecinos y los negocios que cumplen las normas y a los que el Ayuntamiento ni protege ni se preocupa por ellos. Lo de ustedes es demagogia".

En resumen, ha sido "un año perdido" porque Almeida "se ha dedicado a intoxicar el debate público generando crispación y fango, mientras los madrileños y madrileñas esperan soluciones a sus problemas reales".

La portavoz del PSOE ha descrito una ciudad que "está sucia", con una "creciente y alarmante desigualdad", donde "faltan equipamientos públicos" y con un "empeoramiento de la calidad de los servicios por su modelo de privatización". "La realidad es que vivimos en una ciudad hostil, que no está preparada para la emergencia climática y no caben triunfalismo cuando hay muertes por contaminación o por olas de calor en nuestra ciudad", ha advertido.