Maroto adelanta que no eludirá esa responsabilidad si la militancia cree que debe liderar la Agrupación de Madrid Ciudad

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha adelantado en una entrevista en Europa Press que no eludirá "esa responsabilidad" si la militancia cree que debe liderar la Agrupación de Madrid Ciudad, ahora liderara por la nuevamente directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

A un mes de que se cumplan tres años de la constitución de la Agrupación Socialista de Madrid Ciudad para "revitalizar el partido", como se explicó entonces, Maroto ha puesto en el centro a la militancia y los procesos de democracia interna del partido "porque hace más fuerte primero al líder que sale de esas primarias y luego al equipo que se configura en torno a ese liderazgo".

"Por lo tanto, yo haré lo que los militantes me pidan porque creo que si la militancia quiere que yo lidere ese proyecto, desde luego no voy a aludir esa responsabilidad", ha aseverado.

Maroto dedica todo su tiempo "a defender el proyecto socialista, en este caso como portavoz, pero desde luego el partido en Madrid necesita un liderazgo, un impulso". Ahora comenzará una ronda en las agrupaciones para conocer qué piensa la militancia como paso previo a un proceso de primarias, que llegaría tras el congreso federal y regional.

"Y, desde luego, si los militantes me lo piden estaré, intentaré liderar ese proyecto y llevar al PSOE en Madrid donde creo que muchos madrileños y madrileñas quieren que estemos. Hace mucho tiempo que no gobernamos. No podemos vivir de lo que fuimos, de nuestros grandes alcaldes como Enrique Tierno y Juan Barranco, aunque es verdad que hay una herencia de esas alcaldías que todavía se nota en Madrid y que se ve en los servicios sociales, en los centros culturales que fueron visionarios a la hora de repensar Madrid", ha argumentado.

Maroto coge "la fuerza" de esos proyectos que ella quiere actualizar, con la militancia como protagonista. "Hay que creer en ella, hay que motivarles, hay que presentar un proyecto que sea fruto de una reflexión colectiva y que nos lleve a ganar", ha recetado.