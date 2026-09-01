Maroto afea a Almeida de inaugurar curso político hablando "de cualquier cosa menos de los problemas de los madrileños"

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha calificado de "decepcionante" el discurso con el que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado el nuevo curso político hablando "de cualquier cosa menos de los problemas de los madrileños".

"Curso nuevo, discurso antiguo, señor Almeida. La misma palabrería de siempre y los mismos ataques al Gobierno de España para no rendir cuentas sobre su gestión", ha censurado la socialista tras la intervención del regidor tras una reunión del equipo de Gobierno municipal, en la que ha cargado contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por su gestión en la crisis de Ceuta.

En declaraciones remitidas a los medios, Maroto ha reprochado al alcalde que no haya explicado cómo pretende afrontar el regreso a las aulas y los problemas de movilidad de la capital, ni haya ofrecido soluciones ante la "emergencia de la vivienda", el aumento de los alquileres o la proliferación de las viviendas de uso turístico.

Frente a lo que ha denominado la "palabrería" y los "discursos gastados" de Almeida, la portavoz socialista ha asegurado que su grupo comienza el curso político con el objetivo de ofrecer a los madrileños una alternativa de gobierno para las elecciones municipales de 2027 a partir de los "problemas reales" de los vecinos.

"MADRID NECESITA UN CAMBIO DE GOBIERNO"

Maroto también ha respondido a la afirmación del alcalde de que a Madrid "le va a ir mejor". "En eso coincidimos: a Madrid le irá mucho mejor a partir de mayo de 2027, cuando haya un cambio de gobierno en este Ayuntamiento", ha afirmado.

En este sentido, la portavoz del PSOE en Cibeles ha instado al Gobierno municipal que "deje atrás la propaganda", escuche a los vecinos y se ocupe "de una vez" de los problemas de la ciudad.

"Madrid necesita un Gobierno que escuche a sus vecinos y vecinas y que se ocupe de los problemas reales", ha apostillado.