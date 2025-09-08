Maroto ataca a un Almeida 'obsesionado' con Sánchez, su silencio con Gaza y reclama que despeje dudas sobre su futuro

La portavoz del grupo municipal Socialista en el ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha condenado la "obsesión" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, además de su "motosierra" y "trinchera política" como claves de su gestión, para reclamarle que despeje las dudas que él mismo abrió sobre su futuro y le ha afeado su silencio ante lo que está ocurriendo en Gaza.

Seis han sido las prioridades que ha ofrecido la socialista al equipo de Gobierno en el Pleno del Estado de la Ciudad. La edil ha acudido a la sesión extraordinaria con una chapa en la solapa por Palestina, mientras que una kufiya cubría el respaldo de su escaño.

Sus primeras palabras han sido para condenar que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, no haya sido invitado al Pleno, un "hecho lamentable e inaceptable que refleja la falta de respeto institucional de la Presidencia de este Pleno y su sectarismo". "Madrid no es su cortijo, Madrid es de todos los madrileños", ha lanzado a Borja Fanjul.

La socialista, ya centrada en el Pleno del Estado de la Ciudad, ha reclamado a Almeida que "aclare si quiere o no quiere seguir siendo alcalde después de que haya abierto el debate sobre su continuidad". "Es usted el que ha puesto fin a la era Almeida. Y si no quiere continuar lo que tiene que decirnos es cuándo presentará su dimisión. Los madrileños merecen respeto y claridad, no dudas ni maniobras políticas que sólo debilitan la confianza en las instituciones", ha reclamado.

ABANDONO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y RUPTURA DE RELACIONES

La socialista tiene claro que el proyecto de Almeida está "agotado" y muestra de ello es que "en apenas dos años ha abandonado los dos proyectos estratégicos que anunció al inicio de este mandato, la reforma de la Ley de Capitalidad y el nuevo Plan General de Ordenación Urbana", esto es, "renunciar a que Madrid tenga mayor autonomía y financiación para mejorar los servicios públicos o un planeamiento del siglo XXI".

"Su segundo fracaso es la ruptura total de relaciones institucionales con quienes no piensan como usted. Ha convertido el Ayuntamiento de Madrid en una trinchera política, no en una institución que colabora, dialoga y construye consensos. Ha roto relaciones con el Grupo Municipal Socialista y con la Delegación del Gobierno, que es clave para coordinar temas como la seguridad", ha afeado. Incluso ha echado en falta una reunión con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Con Ayuso en el foco, la socialista ha demandado al alcalde que reclame "los más de 800 millones que debe a la ciudad", unido a que "tampoco se sienta con los sindicatos ni con las entidades sociales que trabajan en los barrios". "Cuando un alcalde rompe con todos, el problema no es de los demás. ¿Sabe qué demuestra? Que usted no gobierna para los madrileños sino para su partido. Y las consecuencias las sufren los vecinos, con servicios mal gestionados, duplicidad de competencias, retrasos en inversiones en obras o el abandono de los barrios vulnerables", ha diagnosticado.

"MADRID NECESITA DIÁLOGO"

"Madrid necesita diálogo entre administraciones, lealtad institucional y capacidad de pactar. Usted, en cambio, ha elegido la confrontación como estilo de gobierno. Y quien rompe puentes no construye ciudad", ha aleccionado Maroto.

Para la edil, el tercer gran fracaso de Almeida es que "gobierna con un modelo autoritario, alejado de la realidad y autocomplaciente, que se resume en su frase favorita, 'Madrid vive el mejor momento', cuando los madrileños no necesitan propaganda sino soluciones a los problemas reales".

La principal preocupación es cómo acceder a una vivienda. "Sin embargo, usted ha renunciado a defender el derecho a vivir en Madrid. Ha optado por favorecer la especulación y hacer negocio con el suelo público. Desde que es alcalde ha tramitado la venta, concesión o derecho de superficie de 194 parcelas, de las cuales ya ha vendido 120. En este suelo, la Empresa Municipal de la Vivienda podría haber construido cerca de 9.200 viviendas asequibles, a las que usted ha renunciado. Porque su modelo es el pelotazo. Su legado en materia de vivienda es otro gran fracaso", ha condenado.

Reyes Maroto ha recordado que en 2019 Almeida prometió la construcción de 15.000 viviendas, en 2023 hasta 12.000. "La realidad es que apenas ha terminado 3.000 en seis años, una cifra que representa el 11% de sus promesas electorales. Mientras tanto, hay más de 50.000 familias madrileñas que figuran como demandantes y que están esperando la adjudicación de una vivienda pública", se ha dirigido al primer edil. Para Maroto, el 'popular' ha ejecutado "un abandono a toda una generación" cuando "boicotean la Ley Estatal de Vivienda y no permiten la declaración de zona tensionada que permitiría bajar los precios de los alquileres".

"Sus políticas están contribuyendo a consolidar un modelo especulador que, por un lado, empobrece a los madrileños por el alto coste de la vivienda y, por otro, permite la proliferación de más de 15.000 viviendas turísticas ilegales. Su Plan Reside en realidad es su plan especula, una alfombra roja para especuladores", ha arremetido la socialista.

Tampoco se ha olvidado de "los atascos, el ruido, el aire irrespirable", "síntomas de su inútil capacidad de gestión" en una ciudad que "no está preparada para la emergencia climática", en la que "se gastan millones en plazas duras y grises en lugar de poner vegetación y sombras o cierran los parques en plena ola de calor en lugar de actualizar los protocolos". "Y su motosierra ha puesto en jaque a todos los árboles de nuestra ciudad", ha afeado a Almeida.

Reyes Maroto, por otro lado, incluso ha afirmado que "las políticas LGTBIQ+ en Madrid se han caracterizado por tapar banderas, un gesto que invisibiliza y que falta el respeto a la diversidad". "Hoy mismo su única intervención ha sido para atacar la ley trans", se ha dirigido al regidor.

"MÁS ULTRA QUE VOX"

La crisis migratoria no ha faltado en la intervención de Maroto. "No puede desentenderse de ella. La gestión irresponsable y el abandono institucional de los centros de acogida de menores no acompañados por parte de la Comunidad de Madrid, como ocurre en el distrito de Hortaleza, o negarse al reparto de estos menores es racismo institucional. En su estrategia de ser más ultra que Vox ha llegado a vincular migración con inseguridad, con discursos xenófobos que sólo buscan dividir y generar miedo", ha lanzado.

"Madrid es una ciudad profundamente solidaria. Sin embargo, este compromiso ciudadano, al que nos hemos sumado siempre desde el PSOE, contrasta con la actitud de su Gobierno, que ha rechazado destinar un solo euro a ayuda humanitaria a la tragedia que vive el pueblo gazatí", ha condenado.

"CALLAR ANTE UNA MASACRE ES TOMAR PARTIDO POR LA INACCIÓN"

Maroto ha resaltado que "en este momento están asesinando a niños y niñas en la Franja de Gaza y ni una sola declaración condenando a la masacre en este discurso". Callar ante una masacre es tomar partido por la inacción. Su falta de empatía y compromiso internacional avergüenza a una ciudad que históricamente ha sido solidaria y defensora de la paz, de la justicia y de los derechos humanos".

La portavoz del PSOE no ha querido abandonar el escaño sin reclamar una "Gaza libre", para pasar a apuntar a las decisiones judiciales como "el punto más débil de la gestión" 'popular' y que "han obligado a rectificar, sí, normas tan importantes como la ordenanza de terrazas o la zona de bajas emisiones o también recientemente la retirada a martillazos de la placa de Largo Caballero".

Todo ello para acusar a Almeida de ser "portavoz de la oposición, disfrazado de regidor. Su obsesión con Pedro Sánchez y con esta portavoz evidencia hasta qué punto ha abandonado la gestión por crispación, titulares y bronca", ha advertido. Reyes Maroto ha concluido ofreciendo un listado de seis prioridades, empezando por la vivienda.