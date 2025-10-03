Maroto censura que el refuerzo de los autobuses lanzadera que irán de Moncloa a CIU es "totalmente insuficiente"

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha calificado de "insuficiente" el refuerzo de los autobuses lanzadera que viajarán sin paradas intermedias entre Moncloa y Ciudad Universitaria de Madrid (CIU) anunciada este jueves por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"No esperamos mucho, el refuerzo es totalmente insuficiente y desde luego lo que esperamos es que el alcalde pida perdón a los madrileños y madrileñas que todos los días pierden tiempo de una manera insufrible para poder llegar a sus puestos de trabajo, para poder llegar a sus centros educativos", ha expresado la portavoz este viernes durante su visita al espacio de igualdad municipal María de Maeztu, en el distrito de Latina.

Maroto ha afirmado que desde hace un mes hay un "caos circulatorio" por el cierre de la Línea 6 y que los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) "no dan a basto". Ante esta situación Maroto ha destacado que "muchos madrileños llegan tarde a todos los sitios".

"Como nosotros presentamos en el Pleno pasado se deberían haber incorporado nuevos autobuses articulados, contratar más conductores y conductoras de la EMT y, sobre todo, hacer algo a lo que no nos tienen acostumbrados el Gobierno municipal y el Gobierno autonómico, que es planificar mejor los planes alternativos de movilidad cuando se aborda una obra, una reforma tan importante como es el cierre de una línea estratégica", ha detallado Maroto.

La portavoz ha pedido que el Gobierno municipal planifique "mejor" las "innumerables" obras que se están realizando en la capital porque "llegar al 2027 y ponerlo todo en la paciencia de los madrileños no es una solución".