Maroto condena todo acto violento, acusa a Almeida de "incenciar" con sus palabras y le exige responsabilidad

Varias personas se manifiestan a favor Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha condenado todo acto violento que se haya producido en La Vuelta Ciclista, para acusar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "incendiar" la situación con sus palabras, en las que rechazaba que se esté produciendo un genocidio en Gaza, para exigirle responsabilidad.

Maroto ha reaccionado así a la declaración institucional de Almeida, que ha demandado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que condenen los "actos violentos" que han derivado en la cancelación de la Vuelta Ciclista a España, una manifestación de "odio" que cree que ha sido alentado "de forma de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda".

Maroto ha afeado en un comunicado las "lamentables declaraciones" de Almeida, para dejar claro que Madrid "es un pueblo pacífico que se moviliza por causas justas como el genocidio en Gaza".

"Almeida lleva 15 días incendiando con palabras y hoy vuelve a señalar a otros de lo que pasa en su ciudad. Debe asumir su responsabilidad como alcalde y dejar, por una vez, de ser el portavoz del Partido Popular", le ha instado.

La socialista también ha trasladado todo su reconocimiento a los servicios de seguridad y emergencias, así como a los deportistas, enfatizando su "condena a cuaquier acto violento".