Maroto confirma que no está "en ninguna lista" de 'ministrables' porque ha venido a "trabajar por Madrid"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha confirmado que no está "en ninguna lista" de 'ministrables' porque ha venido a "trabajar por Madrid" desde que recogió el acta de concejala el pasado 17 de junio.

Tras el Pleno extraordinario convocado en Cibeles por el PP contra los acuerdos de PSOE con Junts, ERC y Bildu, Maroto no ha opinado sobre potenciales ministros porque "es una decisión del presidente, Pedro Sánchez, y (de la líder de Sumar) Yolanda Díaz.

"Lo que sí puedo decir es que yo no estoy en ninguna lista porque he venido para trabajar por Madrid desde el día 17 de junio que tomé mi acta de concejala. Desde entonces no he hecho otra cosa que trabajar por Madrid y ponerle voz a los madrileños", ha subrayado.