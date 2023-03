Maroto defiende sus años trabajando en Madrid, que le hacen "merecer" ser candidata a Cibeles pese a vivir en Alcorcón

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha defendido este viernes sus 26 años trabajando y viviendo en Madrid que le hacen "merecedora" de ser candidata a Cibeles pese a tener su residencia actual y estar empadronada en el municipio de Alcorcón.

Tras su visita al 'Hub de movilidad sostenible Canalejas' en Madrid, al ser preguntada sobre si no va a poder votarse a sí misma al estar empadronada fuera de la capital, Maroto ha contestado que lleva viviendo en la región "26 años y trabajando y como muchos madrileños".

A la hora de buscar una vivienda cuando tomó la decisión de formar una familia, ha contado que no tenía "capacidad adquisitiva" para comprarse una vivienda en Madrid y decidió ubicarse en Alcorcón. "26 años trabajando y viviendo día a día en Madrid me hacen merecedora de ser la candidata; no veo ningún problema en mantener mi residencia en Alcorcón", ha sostenido.

Así, ha reiterado que vive "en primera persona" los problemas a los que están expuestos los madrileños en la ciudad y como alcaldesa ha asegurado que planteará "soluciones" como el acceso a la vivienda, al ocio.