Maroto defiende que Gabilondo es "un ejemplo a seguir" y pide a Madrid que deje la "crispación"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha defendido este lunes que el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y candidato socialista a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, es "un ejemplo a seguir" y ha pedido que se abandone la "crispación" en la Comunidad de Madrid.

"Una persona reputada y una persona como él dice seria, pero no por ser serio no es talentoso como Ángel Gabilondo, con el que yo he crecido como política, es para mí un ejemplo a seguir", ha señalado la ministra en la inauguración de los nuevos Desayunos informativos sobre Turismo de Europa Press.

En esta línea, ha subrayado que la política tiene que dejar la "crispación" para estar al servicio de la ciudadanía, aunque ha precisado que lamentablemente la región es "la antítesis".

Considera que Madrid tiene que convertirse en un ejemplo de "buena política" aunque ha indicado que con el PP "va a ser imposible". "Desde luego hay muy poco ejemplar en la gestión del PP en la Comunidad de Madrid", ha sostenido, a lo que ha añadido que hay mucha corrupción que "todavía les lastra" y ha subrayado que se necesita "regeneración".

Al ser preguntada por la posibilidad de presentarse a las elecciones, Maroto ha señalado que la cartera de Industria, Comercio y Turismo es lo que le "ocupa y preocupa", aunque ha afirmado que pertenece a la dirección del PSOE de Madrid y que estará trabajando en esta campaña para convencer a los madrileños de que el voto "útil y responsable" es el de Gabilondo.