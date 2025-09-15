Maroto dice que Almeida "no estuvo a la altura" tras La Vuelta y recuerda que no condenó las concentraciones en Ferraz

La portavoz del grupo municipal Socialista en el ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el salón de sesiones del Pleno de Cibeles, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Reyes Maroto, ha afirmado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, este domingo "no estuvo a la altura" en su declaración institucional tras las protestas propalestinas que hicieron cancelar la última etapa de La Vuelta Ciclista a España y le recuerda que no condenó las concentraciones contra el PSOE que se sucedieron durante semanas por las noches en Ferraz.

Lo ha afirmado a los medios de comunicación a su llegada al Desayuno Informativo organizado por Europa Press y protagonizado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López.

"Madrid fue un ejemplo de dignidad, de defensa de los Derechos Humanos, de la paz. Los madrileños salieron a decir: 'No pasarán'", ha planteado Reyes Maroto, quien considera que el alcalde "no estuvo a la altura" por hablar de "violencia" cuando "miles de vecinos" estaban en las calles.

Al hilo, ha apuntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, --quien compartió un vídeo de niños en La Vuelta corriendo y saliendo del recorrido-- que en Gaza "20.000 niños han sido asesinados en un genocidio".

Cree que el regidor buscó ayer en su declaración institucional "confundir" utilizando la palabra "violencia" y le ha recordado que en la capital se han vivido "momentos difíciles que él no ha condenado", insistiendo en el "asedio" a la sede del PSOE en Ferraz que "se trasladó a episodios de mucha violencia".

"Me siento orgullosa de representar al Madrid que ayer salió a las calles a parar el fascismo y contra el genocidio en Gaza", ha rematado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.