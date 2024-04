Maroto dice que Fanjul "no está a la altura" porque no es neutral y le acusa de que no la deje hacer su trabajo

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha afirmado que el presidente del Pleno, Borja Fanjul, "no está a la altura" del cargo porque no es neutral e incluso le ha acusado de que no la deje hacer su trabajo por las "prohibiciones" impuestas.

Maroto se ha referido así desde una instalación de limpieza en la calle Jorge Juan a la petición de dimisión de Fanjul que explicitará Más Madrid en el próximo Pleno después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso presentado por Luis Cueto y José Manuel Calvo (Grupo Mixto en el mandato anterior) y considera de este modo que deberían haber pasado a concejales no adscritos, como ha defendido el principal grupo de la oposición en los tribunales.

"Es un hecho más que se añade a la forma en la que Fanjul está ejerciendo como presidente del Pleno de Cibeles. Yo me he sentido en muchos plenos sin poder hacer mi trabajo porque Borja Fanjul me lo ha prohibido", ha contestado a la prensa. "¿Cómo no dar la palabra a la portavoz cuando se siente aludida por descalificaciones y mentiras?", ha lanzado.

La constitución del Grupo Mixto en el mandato pasado "se suma a los errores que Fanjul ha cometido porque ha dejado de ser presidente del Pleno para ser alguien que responde al interés del PP".

Para Maroto, el "error" más grave cometido por el presidente del Pleno en el actual mandato fue el de la botella arrojada por el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, contra el escaño del concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño.

"Ante el acoso que recibió un concejal de Más Madrid, en lugar de expulsar a Ortega Smith y por cuestión de orden lo que hizo fue darle la palabra y casi permitir que se sustanciara un debate que se tenía que haber interrumpido de manera inmediata", ha señalado.

Maroto cree que "está muy justificado que se repruebe a Fanjul en este mandato, que está siendo difícil para él porque no está a la altura de lo que se espera de un presidente del Pleno, que tiene que ser neutral, que tiene que aplicar el reglamento".