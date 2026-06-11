Maroto exige a Almeida una actuación "urgente" en las aulas ante las altas temperaturas: "Falta voluntad política"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, durante una concentración en el centro para exigir climatización en las aulas. - PSOE MADRID

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha exigido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que actúe "de forma urgente" para garantizar "unas condiciones dignas" en las aulas ante las altas temperaturas y ha denunciado que "lo que falta es voluntad política".

Así lo ha manifestado Maroto en declaraciones remitidas a los medios este jueves tras participar en una protesta convocada por las AFAs del Distrito Centro y la AV La Chispera en la Plaza de la Villa para exigir climatización en los centros educativos, lo mismo que han reclamado los padres frente a la Asamblea de Madrid también este jueves.

"La marcha de esta tarde en el distrito Centro es el reflejo de un problema que ya no admite más excusas. Cientos de familias han salido a la calle para exigir algo tan básico como que sus hijos puedan estudiar en condiciones dignas y seguras", ha reclamado la líder del PSOE en Madrid.

En este sentido, la portavoz ha denunciado públicamente que los niños "se están cociendo en las aulas", lo que ha calificado como "sencillamente inaceptable" y que con el cambio climático "va a ser cada vez más frecuente".

Asimismo, Maroto ha señalado que los padres no están pidiendo "ningún privilegio", sino "una obligación básica de cualquier administración responsable".

"Le exijo a Almeida que deje de tirar balones fuera y de buscar culpables en otras administraciones", ha insistido porque, a su juicio el Ayuntamiento tiene "competencias y tiene capacidad para actuar, igual que lo están haciendo otros ayuntamientos".

Al hilo, ha advertido de que "gobernar es asumir responsabilidades, no eludirlas". "Las familias de Madrid merecen respuestas y soluciones, no excusas", ha rematado.