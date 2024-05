Maroto insta a Ayuso "a que pida perdón" por su "violencia verbal y política" hacia el PSOE, no recriminada por el PP

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha instado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "a que pida perdón" por su "violencia verbal y política" hacia el PSOE, no recriminada desde el PP.

"Ayuso no sólo se equivocó, creo que debería pedir perdón. Desde luego no se espera de una presidenta esa violencia verbal y política hacia el PSOE y que no tenga ningún tipo de reproche por parte del PP", ha condenado Maroto desde el centro deportivo La Mina, en Carabanchel.

La socialista ha trasladado que igual que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido su dimisión y la de una serie de ministros, debería aplicar lo mismo a su compañera porque en política "no todo vale".

Díaz Ayuso ha aclarado este viernes que las palabras sobre Hamás y ETA que pronunció durante el Pleno de la Asamblea de Madrid de ayer buscaban subrayar que no se puede premiar "el terror".

La dirigente madrileña señaló que las democracias pretender hacer "con Hamás lo mismo que con ETA". "Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando", señaló. Desde el PSOE se anunció que presentarán una denuncia contra la presidenta por estas declaraciones.