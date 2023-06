Maroto invita a Almeida a sumarse a la manifestación del Orgullo y "no a la pancarta del odio" de Vox

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha invitado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a sumarse a la manifestación del Orgullo de este sábado y "no a la pancarta del odio" de Vox.

Tras el Pleno de constitución de los grupos municipales, la socialista ha recriminado al regidor que no haya tenido "ningún gesto de forma activa" en la semana del Orgullo, para recordar que "no es sólo una celebración sino una reivindicación".

"Mañana tiene una nueva oportunidad el alcalde para salir a las calles, esas calles de Madrid que se van a llenar de mujeres y hombres que vamos a seguir defendiendo el orgullo, la diversidad y lo que aporta este colectivo a la ciudad de Madrid. Yo le insto a que sea parte del orgullo y que no se sume a la pancarta del odio" de Vox, ha manifestado.

ALMEIDA SE QUEDA SIN "EXCUSAS"

Con Extremadura como telón de fondo, Maroto ha afirmado que el PP

"necesita a Vox y, por lo tanto, los avances en derechos y libertades están en riesgo". En concreto, Almeida "ya no necesita a Vox" con su mayoría absoluta y por eso "no tiene ninguna excusa para no participar en todas las actividades que en el Orgullo se están celebrando".

"El PP tiene muchas contradicciones porque, desde luego si se abraza a Vox como lo están haciendo los gobiernos autonómicos y municipales, es una mala noticia para España", ha afirmado la edil, que ha acusado a los 'populares' de "blanquear a Vox en las instituciones" con los pactos a los que están llegando por "el riesgo de retroceso".