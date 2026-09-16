Maroto invita a Almeida a trabajar un día en una taberna tras su pulla a Pablo Fernández (Podemos): "Es igual de digno"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, durante un minuto de silencio frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha invitado este miércoles al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a trabajar durante una jornada en una taberna después de que el regidor afirmara que el dirigente de Podemos Pablo Fernández tiene "más futuro como tabernero" que como concejal.

"Me parece igual de digno ser concejal del Ayuntamiento de Madrid que ser tabernero", ha defendido Maroto ante los medios desde el Edificio de Grupos, donde ha considerado una "descalificación" que Almeida empleara este oficio para ironizar sobre las perspectivas electorales del dirigente de Podemos.

La portavoz socialista ha respondido así a las palabras pronunciadas este martes por el alcalde, quien aseguró que Fernández tiene "más futuro como tabernero con Pablo Iglesias que como concejal". "Se exige cuanto menos un poquito de elegancia al alcalde de Madrid", ha respondido hoy Maroto.

La socialista ha reivindicado la dignidad de los trabajadores de la hostelería y ha pedido al alcalde que conozca personalmente las condiciones en las que desarrollan su labor. "Si hablamos de tabernas, de cafeterías o del sector de la restauración, desde luego es igual de legítimo y de digno ser camarero o camarera, cocinero o cocinera", ha recalcado.

Por ello, ha planteado que Almeida dedique una jornada a ejercer alguno de estos oficios. "Lo que yo le pediría al señor Almeida es que dedique una jornada de trabajo a estar en la cocina de una taberna, en el sector de la restauración o poniendo cafés", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que esta experiencia le permitiría valorar la labor de los profesionales de la hostelería y evitaría este tipo de comentarios. "Creo que, si lo hace, dignificaría mucho también ese trabajo y, desde luego, los insultos los dejaría para otro tipo de confrontación política", ha añadido.

RESPETA LA CANDIDATURA DE PABLO FERNÁNDEZ

Sobre la decisión de Pablo Fernández de presentarse a las primarias de Podemos para optar a la Alcaldía de la capital en las elecciones de 2027, Maroto ha afirmado que respeta las decisiones internas de todas las formaciones políticas. "Son procesos internos en los que serán los militantes y simpatizantes de Podemos quienes decidan al candidato", ha indicado.

Fernández ha anunciado su intención de concurrir a las primarias de Podemos para encabezar la lista municipal, mientras que la secretaria general del partido, Ione Belarra, aspira a liderar la candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Ante este escenario, la portavoz socialista ha defendido el trabajo realizado por su grupo durante el actual mandato y ha asegurado que concurrirá a las elecciones de mayo de 2027 con un proyecto que aspira a gobernar la ciudad.

"Nos presentaremos con el trabajo hecho, con el mejor proyecto y, sobre todo, pediremos el voto con humildad, porque creemos que vamos a ofrecer un proyecto ganador para gobernar esta ciudad", ha manifestado.

Maroto ha insistido en que no entrará a atacar a los candidatos de otras formaciones. "Lo que yo no voy a hacer es descalificar a los candidatos de otros partidos, como ha hecho el señor Almeida", ha concluido.

MAESTRE SE CENTRA EN EL PP

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, también ha evitado valorar la decisión de Fernández y ha asegurado que su formación está centrada en los problemas de la capital y en confrontar con el Partido Popular.

Maestre ha explicado que está centrada "en Madrid". "Sé que siempre hay tentaciones de comentar lo que sucede a un lado o a otro, pero mi objetivo está claro y está enfrente: es el PP", ha recalcado a los medios.