Maroto lamenta la "ruptura institucional" con tres actos para celebrar la Constitución y llama a tender puentes

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha lamentado la "ruptura institucional" materializada con tres actos distintos para celebrar la Constitución, el de la Comunidad, el del Ayuntamiento y el de Delegación del Gobierno, y ha llamado a tender puentes pensando en el interés general.

Desde el acto municipal, en la Plaza de Oriente, la socialista ha lamentado esa "ruptura institucional que hay entre las tres administraciones que deberían velar por que los vecinos y vecinas de Madrid tengan calidad de vida".

"Hablo de ruptura institucional porque ayer se vio claramente como a la Delegación del Gobierno en el acto de la Comunidad se le quitó la voz, además en un acto que tradicionalmente se había celebrado conjuntamente entre las dos administraciones", ha cargado.

Tiene claro que a la ciudadanía "no le importa que haya tres actos con motivo de la celebración de la Constitución" pero a ella sí le interesa "trasladarles a los madrileños y madrileñas que esta deslealtad institucional, que este bloqueo institucional sí que afecta a su día a día porque no se pueden resolver algunos problemas porque no hay lealtad".

En todo caso, Maroto ha llamado a "tender puentes para que la relación institucional se recupere y dejar las diferencias partidistas porque lo más importante es que las instituciones trabajen por el interés general".