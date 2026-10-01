Maroto pide a Almeida dejar de "hacer el ridículo" con sus críticas sobre seguridad en Sol y movilice vivienda vacía

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha reclamado este jueves al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que "deje de hacer el ridículo" con sus denuncias sobre la presencia de cuchillos y adoquines en la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol y aporte soluciones como movilizar vivienda vacía.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios al presentar la iniciativa que el PSOE municipal llevará a los plenos de las 21 Juntas Municipales de Distrito para reclamar al Consistorio la movilización de las 1.300 viviendas municipales vacías frente a los desahucios.

"Le pido al señor Almeida que deje de mirar hacia otro lado, que escuche a la ciudadanía y que ponga encima de la mesa las soluciones que están en sus competencias" ante la "emergencia habitacional" que vive Madrid, ha remarcado, y que "deje de hacer el ridículo" con informes sobre la presencia de cuchillos, adoquines y pintadas en Sol.

En este sentido, la portavoz socialista ha insistido en que el primer edil de Madrid debe escuchar la voz de la calle y aplicar soluciones ante esta "emergencia habitacional". "Ha decidido no hacer nada y eso está favoreciendo a los especuladores y está haciendo la vida imposible a muchas familias", ha denunciado.

Al hilo, ha apuntado que el Grupo Municipal Socialista volverá a llevar al Pleno extraordinario en Cibeles para abordar la emergencia habitacional, previsto en principio para el día 5, ha dicho, la moción de urgencia que no se debatió este martes en el ordinario para movilizar estas viviendas municipales vacías en tres meses y aprobar un protocolo de prevención de desahucios para familias vulnerables.

Dos reclamaciones que ahora llevará el PSOE a los 21 distritos de la capital. "Esto es una cuestión de emergencia social y, por lo tanto, esas viviendas se tienen que poner a disposición de las familias para proteger lo que más quieren, que son sus hogares. Y lo hacemos en las juntas de distrito porque es la administración más cercana, porque es también la administración que con sus servicios sociales puede ayudar a la prevención de los desahucios y porque es donde se desarrolla la vida en los barrios", ha alegado.

En esta línea, en las proposiciones que se presentarán ante las Juntas Municipales de Distrito se reclama también reforzar la actuación de los Servicios Sociales de cada distrito, fundamentales para detectar situaciones de vulnerabilidad residencial, realizar una valoración temprana de las familias afectadas y coordinarse con los servicios municipales competentes en materia de vivienda.

Además, el PSOE reclamará en cada distrito que se agilicen los trámites para que las viviendas municipales actualmente vacías puedan ser adjudicadas y se destinen prioritariamente a situaciones de emergencia residencial y especial vulnerabilidad.

"Almeida no puede mirar hacia otro lado mientras familias madrileñas pierden su casa. La ciudadanía está reclamando a las administraciones soluciones ante la gravedad de la crisis de vivienda. Y Almeida tiene que estar a la altura por una vez", ha insistido.

La portavoz socialista también ha interpelado al PP nacional para que este viernes apoye con sus votos la convalidación de los dos decretos leyes sobre vivienda aprobados en el Consejo de Ministros de este martes. "El Partido Popular se tiene que retratar porque sus votos serían suficientes para poder aprobar los dos reales decretos", ha dicho.