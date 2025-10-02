Maroto pide no meter a mujeres en los "juegos políticos" de Vox y exige a Almeida su retirada del "síndrome post-aborto"

La portavoz del grupo municipal Socialista en el ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el salón de sesiones del Pleno de Cibeles, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha exigido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que retire su apoyo a la iniciativa del "síndrome post-aborto" y ha pedido no meter a las mujeres en los "juegos políticos" de Vox.

El Pleno de Cibeles debatió este martes una propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto", que salió adelante con los votos de la formación y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.

"Las mujeres de Madrid no necesitan ser utilizadas en los juegos políticos de Vox, ni recibir mensajes equivocados sobre su salud. Necesitan garantías de que las instituciones actúan con rigor científico y con respeto a su libertad", ha señalado en un audio difundido a la prensa.

Maroto responde así a las declaraciones de este jueves del alcalde en las que reconoce que el supuesto 'síndrome post-aborto' "no es una categoría científica reconocida" y que, en todo caso, la información que se facilitará a las mujeres que así lo deseen "no se va a determinar por Vox" sino "por parte de los profesionales del Ayuntamiento de Madrid".

La portavoz socialista ha advertido al regidor que de "no corregir esta situación", sus palabras "no serán más que retórica vacía destinada a tapar la cesión de su gobierno a los postulados de la ultraderecha".

"A pesar de sus palabras, sus votos aprobaron esta semana una propuesta de voz precisamente para introducir esta idea. Si realmente cree lo que hoy ha manifestado públicamente, debe demostrarlo con hechos", ha criticado.

Por ello, le ha pedido que "dé un paso al frente" y que retire de inmediato esta iniciativa, "en lugar de ampararla con el pretexto de que la información la elaborarán profesionales municipales". "Madrid merece un gobierno que proteja a las mujeres con políticas basadas en la evidencia científica y no con concesiones ideológicas", ha concluido.