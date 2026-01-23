Maroto (PSOE) pide implantar una tasa turística en Madrid para recaudar "más de 100 millones" y mejorar servicios

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha pedido implantar una tasa turística en Madrid, "un ciudad abierta y turística", para recaudar "más de 100 millones de euros" y mejorar servicios como el del transporte o la limpieza.

Así lo ha trasladado en declaraciones a medios de comunicación desde el estand madrileño de la 46ª Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra hasta el domingo en Ifema Madrid.

"Estamos en la feria más importante de turismo del mundo y hoy en el día de Madrid quiero sin duda poner en valor que somos una ciudad abierta, una ciudad turística. El año pasado nos visitaron 11,2 millones de turistas y esto supone también una importante presión que el turismo ejerce en nuestra ciudad con 3,2 turistas por habitante", ha expuesto Maroto.

Por ello, propone instaurar una nueva tasa, que "no es un impuesto", y que permitiría generar "riqueza" para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Madrid.

"Dado que el turismo contribuye también al éxito de la ciudad, que los turistas, que además de riqueza, también generan una tensión en los servicios públicos contribuyan con una tasa turística como tienen otras ciudades europeas", ha insistido.

Esta tasa, ha incidido, no tiene por qué suponer menos turismo y ha puesto el ejemplo de ciudades como Barcelona o Palma de Mallorca, "que tienen implementada la tasa turística y año tras año siguen recibiendo miles de turistas y superando récords que parecían imposibles después de la pandemia".

Por todo ello, se ha dirigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para que se plantee la instauración. "Para que el éxito del turismo en nuestra ciudad no se quede en unos pocos, que el turismo no sea un negocio y que revierta en la mayoría de los vecinos y vecinas de Madrid", ha concluido.