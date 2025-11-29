Maroto reafirma "el compromiso" del PSOE con el pueblo palestino pese "a los que niegan el genocidio"

1031967.1.260.149.20251129133059 La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, durante un acto de conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, en el Jardín de Palestina. - MATIAS CHIOFALO

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha reafirmado "el compromiso" del partido con el pueblo palestino pese "a los que niegan el genocidio o rechazan actos institucionales de reconocimiento" durante un acto este sábado por el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino en el Jardín de Palestina.

En declaraciones difundidas a los medios por el PSOE Madrid, Maroto ha asegurado que "Madrid seguirá siendo un lugar de defensa de los derechos humanos" y ha destacado "las múltiples muestras de solidaridad de la ciudadanía madrileña en apoyo a Palestina".

En este sentido, durante su intervención ha subrayado que "este acto es una expresión de memoria, humanidad y compromiso con la libertad del pueblo palestino" y ha añadido que "no está solo".

"La única salida al conflicto es una paz justa basada en la coexistencia de dos Estados, alineándose con la posición del Gobierno de España y la comunidad internacional", ha defendido la portavoz.

Asimismo, ha insistido en que, "mientras la paz no llegue, es imprescindible mantener la ayuda humanitaria y denunciar cada violación de derechos humanos sin ambigüedades ni intereses partidistas".

La portavoz socialista ha concluido con el anuncio de la renovación "del compromiso de Madrid como ciudad de diálogo, derechos y paz", y ha hecho un llamamiento a los madrileños "a responder al odio con humanidad y a mantener viva la solidaridad".

El acto ha terminado con una ofrenda de ramas de olivo frente al monumento instalado en esta zona verde, inaugurado en el año 2019 para rendir homenaje al pueblo palestino.

Por último, la socialista ha destacado el Jardín de Palestina como "un espacio de esperanza" y ha recordado que, desde su inauguración en 2019, "representa el vínculo solidario entre Madrid y Palestina".