Maroto reclama a Almeida que la EMVS abra una línea de mediación con un fondo que "está amenazando a 400 familias"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, durante una sesión ordinaria del pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El desahucio de la octogenaria Maricarmen Abascal de la vivienda en la que l - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Reyes Maroto, ha reclamado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) abra una línea de mediación con un fondo de inversión que "está amenazando a 400 familias".

Lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en una jornada organizada por su Grupo Municipal sobre turismo. Maroto ha explicado que a lo largo de esta semana ha estado en contacto con David, quien fue desahuciado el miércoles pasado por este fondo.

Es por ello que Maroto ha pedido la mediación de la EMVS, como sucedió en el caso de Maricarmen la anciana de Retiro desahuciada ese mismo día. Sobre su piso hubo este lunes una reunión de más de cinco horas entre Urbagestión, el Sindicato de Inquilinas, la EMVS y representantes de la señora. Finalmente volverá al domicilio donde ha vivido los últimos 70 años.

Maroto ha apelado a que haya "muchas Maricarmen" y que el alcalde utilice "el atril para ser valiente". "Ayer hablé con todos los vecinos afectados y desde luego están esperando a que alguien de la EMVS les llame. Esto es hacer políticas de vivienda para la ciudadanía. Creo que esa llamada no se va a producir porque ya en febrero se les cerró la puerta", ha lamentado.

Por otra parte, también ha sido preguntada por el Pleno extraordinario que se celebrará el 8 de octubre para dar luz verde a dos planes especiales aprobados inicialmente en Junta de Gobierno, el que permitirá implantar cualquier modalidad de hospedaje --incluidos apartahoteles, 'flex living', pensiones o casas de hospedaje-- en más de 240 parcelas de uso industrial y el que adapta la normativa municipal para poder implantar vivienda protegida en alquiler no solo en parcelas calificadas para uso terciario oficinas sino también en hospedaje y dotacional privado.

"Llega tarde, como en todo el señor Almeida. Ya no esperamos nada de él. Es un alcalde que presume de no hacer nada y así tenemos la ciudad", ha reprochado.