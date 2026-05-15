Maroto reivindica en San Isidro el Madrid "real" frente a un "complaciente" Almeida que dice que "vive su mejor momento"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, en San Isidro - EUROPA PRESS

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha reivindicado en el Día de San isidro "el Madrid real", el de "los barrios y la gente trabajadora", lejos de la visión de un "complaciente" alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que dice que la capital "vive su mejor momento", con jóvenes que "hoy no pueden emanciparse" y familias "ahogadas" por la vivienda y por "pisos turísticos ilegales".

En declaraciones desde el Palacio de Cibeles, Maroto ha puesto el foco así en "la auténtica identidad de Madrid", una ciudad que "ofrece oportunidades a sus jóvenes, en la que se puede vivir con tranquilidad, y en la que se puede acceder a una vivienda asequible y a servicios públicos de calidad".

También ha mencionado a las familias que esperan una plaza en escuelas infantiles, residencias o centros de mayores y les ha pedido que "no se resignen" ni "normalicen que esta situación es para siempre".

La socialista cree que Madrid debe ser una ciudad "abierta" y "acogedora" y ha tenido palabras para las personas migrantes que llegan a la ciudad "para buscar un futuro mejor".

"Madrid es una ciudad que acoge, que es una ciudad abierta y no es una ciudad racista, xenófoba o una ciudad que discrimina por su origen", ha afirmado.

Maroto ha concluido así reivindicando "la auténtica identidad de Madrid", que hoy celebra San Isidro, jornada en la que también ha tenido unas palabras de recuerdo hacia su padre, quien ha fallecido esta semana. "Ese Madrid existe, ese Madrid lo tenemos que construir entre todas y todos", ha concluido.