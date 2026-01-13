Maroto solicita formalmente a Almeida la revocación del título de Hijo Predilecto de la ciudad a Julio Iglesias

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha solicitado formalmente al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la revocación del título de Hijo Predilecto de la ciudad concedido al cantante Julio Iglesias en 2015, después de las acusaciones de exempleadas de su servicio doméstico de agresiones sexuales.

En una carta remitida al regidor, a la que ha tenido acceso Europa Press, la portavoz socialista expresa su "profunda preocupación" por las informaciones publicadas y considera que estos hechos ponen en cuestión la "idoneidad" de mantener dicha distinción honorífica.

Este martes, 'elDiario.es' ha publicado los testimonios de una empleada de hogar y una fisioterapia que relatan episodios en sus mansiones del Caribe. Una de estas empleadas sostiene incluso haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista, y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Maroto recuerda en su escrito que el reconocimiento fue otorgado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en 2015 en virtud del Reglamento para la Concesión de Distinciones Honoríficas, de 24 de marzo de 1961, que establece que estas se conceden por "destacadas cualidades personales o méritos señalados" y por servicios que supongan beneficio, mejora u honor para la ciudad, condiciones que, a su juicio, resultan "incompatibles con los presuntos hechos de los que se le acusa".

Por ello, el PSOE solicita que se proceda a la revocación del título conforme al artículo 7 del vigente Reglamento de Distinciones Honoríficas y que se inicie de manera inmediata el procedimiento previsto en su artículo 40.

"El Ayuntamiento de Madrid debe preservar el prestigio y el sentido ejemplar de sus reconocimientos honoríficos, garantizando que estos se correspondan con los valores democráticos que definen a nuestra ciudad, en particular el respeto a la dignidad de las personas, la igualdad y el rechazo de cualquier forma de violencia o trato vejatorio", plasma Maroto en su carta.

Por último, señala que el PSOE considera "imprescindible" que el Consistorio actúe con "ejemplaridad, responsabilidad institucional y coherencia ética" en un contexto de "especial sensibilidad social frente a la violencia contra las mujeres".

En este sentido, el PSOE ha avanzado que en la próxima Comisión de Cultura su concejal portavoz, Jorge Donaire, pedirá a la delegada del área, Marta Rivera de la Cruz, que inicie el procedimiento formal para esta revocación.