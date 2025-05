Maroto sostiene que Almeida "no tiene proyecto" para Madrid y cree que "se le está haciendo muy larga" la Alcaldía

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha defendido que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "no tiene proyecto" para la ciudad y ha asegurado que "se le está haciendo muy larga" la Alcaldía.

Así lo ha manifestado este miércoles antes de reunirse con el coordinador del MADO 2025, Juan Carlos Alonso, en el edificio de grupos municipales al ser preguntada por la valoración que hace de la gestión del regidor en el ecuador del mandato.

"Mi reflexión de los dos años del señor Almeida es la nada. No tiene proyecto, ni políticas que ofrecer y, sobre todo, no tienen argumentos para confrontar con el PSOE. Por eso llevamos dos años donde la política madrileña se ha convertido en la antipolítica", ha defendido.

Maroto ha aseverado que en sus diez años haciendo política en Madrid, tres y medio en la Asamblea, "nunca había visto una senda marcada desde el PP de Madrid, que es la confrontación y la crispación en el Ayuntamiento".

"Cuando no hay nada que ofrecer ni hay argumentos para rebatir la verdad, como los problemas que tienen los madrileños, el fango lo copa todo. Creo que esto es malo para Madrid y para los madrileños que no nos podamos poner de acuerdo y que no tengamos el respeto que se merece cualquier concejal en el Pleno de Cibeles", ha recalcado.

En este sentido, la concejala socialista ha asegurado que "se le está haciendo muy larga" la Alcaldía y ha remarcado que "no es el proyecto que le hubiera gustado", por lo que ha destacado que "las oportunidades que tiene el PSOE para ganar al PP gracias al voto de la mayoría son extraordinarias".

"ESTÁ UTILIZANDO LA INSTITUCIÓN"

Maroto ha cargado contra "el sectarismo" del presidente del Pleno de Cibeles, Borja Fanjul, porque "de forma unilateral aplica un reglamento siempre en contra de la oposición y a favor del gobierno del PP", por lo que ha vuelto a pedir su cese.

Asimismo, ha criticado que "todavía no se sabe lo que ocurrió" el día del accidente de una niña el pasado 28 de abril, coincidiendo con el apagón y ha defendido que "no les vale ni una nota de prensa" para añadir que también debería haber sido cesada la vicealcaldesa, Inma Sanz.

"No nos vale ni una nota de prensa. Yo creo que estas son las praxis mafiosas de un gobierno que está utilizando la institución y perjudicando su reputación de una manera partidista y dejando de lado a los madrileños, que es lo que más me preocupa", ha subrayado.

La edil socialista ha recalcado que el PSOE "está en los problemas de Madrid" y ha explicado que esta tarde se reunirá con los vecinos de El Cañaveral para conocer "sus necesidades, como las infraestructuras educativas o los problemas de movilidad"

"Ahí es donde nos va a encontrar el señor Almeida, no en la confrontación ni en la crispación, sino en la propuesta porque a nosotros sí nos preocupa a los madrileños. Seguiremos trabajando con ilusión y proyecto y generando confianza para cambiar lo que consideramos que es el peor Gobierno municipal que han tenido los madrileños y madrileñas en la historia de la democracia", ha concluido.