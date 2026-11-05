El MARPA reconstruye en Alcalá de Henares la historia del Madrid visigodo con más de 700 piezas arqueológicas - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA), ubicado en Alcalá de Henares, ha inaugurado este jueves la exposición 'Visigodos en Madrid', una muestra que reúne más de 700 piezas procedentes de 83 yacimientos arqueológicos para reconstruir la historia de las comunidades que habitaron la región entre los siglos V y VIII después de la caída del Imperio romano.

La exposición gratuita permite así al visitante descubrir cómo vivían los habitantes de la región durante la Alta Edad Media, sus actividades económicas, sus costumbres y las transformaciones sociales y culturales de este periodo, a través de objetos arqueológicos recuperados durante décadas de investigaciones.

Comisariada por el arqueólogo y profesor de la Universidad de Alcalá (UAH) Manuel Castro Priego y por Enrique Capdevila Montes, arqueólogo y conservador del MARPA, la muestra ofrece una aproximación a la vida cotidiana de campesinos, artesanos y ganaderos que residían junto a sus familias en aldeas y pequeños asentamientos rurales.

El recorrido, según ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, permite conocer cómo eran sus viviendas, qué actividades desarrollaban y cómo se relacionaban con su entorno y con otros enclaves relevantes de la época, como Toledo, capital del reino visigodo, o Recópolis, una de las principales ciudades de este periodo, situada en la actual localidad guadalajareña de Zorita de los Canes.

Entre los materiales expuestos destacan los ajuares funerarios recuperados en distintas necrópolis de la región, que aportan información sobre las prácticas funerarias y las tradiciones de estas comunidades. La colección incluye piezas de orfebrería, adornos personales y herramientas utilizadas en las labores agrícolas y ganaderas.

También se exhiben conjuntos cerámicos que permiten aproximarse a los hábitos domésticos y las actividades diarias de la población. Además, la exposición incorpora materiales recientemente restaurados y hallazgos que se muestran por primera vez al público, procedentes de yacimientos como las necrópolis de Estevillas-Virgen de la Torre, en Madrid capital; Loranca, en Fuenlabrada, y Acedinos, en Getafe.

UNA IGLESIA VISIGODA RECONSTRUIDA A TAMAÑO REAL

Uno de los principales atractivos de la muestra es la recreación a tamaño real de las ruinas de una iglesia visigoda, un espacio que los visitantes podrán recorrer para contemplar elementos arquitectónicos característicos de este periodo, como los arcos de herradura.

La experiencia se completa con recursos audiovisuales y diferentes elementos museográficos destinados a contextualizar las piezas y facilitar la comprensión de los cambios culturales y sociales que se produjeron durante estos siglos.

La exposición cuenta asimismo con la colaboración de varias instituciones museísticas, entre ellas el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Santa Cruz de Toledo y el Museo de Guadalajara, que han cedido piezas de sus colecciones para enriquecer el recorrido.