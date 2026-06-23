Marta Higueras, ex mano derecha de Carmena y que probó suerte con escindidos de Más Madrid, regresa a la política

Archivo - La exconcejala de Recupera Madrid en el grupo Mixto, Marta Higueras, durante una sesión plenaria - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Marta Higueras, la que fuera mano derecha de la alcaldesa Manuela Carmena y que probó suerte con los escindidos de Más Madrid en la propuesta Recupera Madrid, regresa a la política madrileña con una nueva aventura de la que dará todos los detalles este lunes en rueda de prensa.

En ella compartirá "un diagnóstico sobre la situación actual de Madrid, los principales retos que afronta la ciudad en los próximos años y los objetivos de esta nueva iniciativa".

Higueras fue primera teniente de alcalde entre 2015 y 2019 y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, un paso por este área de Gobierno durante el que puso en marcha la doble pareja educativa en las escuelas infantiles de titularidad municipal. Esto explicaría que antes de su vuelta al ruedo político madrileño Higueras haya sido presentada como la mediadora ante el Ayuntamiento en el conflicto que mantienen abierto las trabajadoras de las escuelas infantiles.

MANUELA CARMENA

Su trayectoria profesional ha estado ligada muchos años a Carmena, primero en los juzgados de Plaza Castilla en la década de los 90. Sus siguientes destinos fueron el Consejo General del Poder Judicial, la dirección de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco entre 2009 y 2013 y posteriormente el Tribunal de Cuentas.

La exjueza contó con ella como una de sus más estrechas colaboradoras. La salida de Manuela Carmena de la política fue el origen de la fractura con Más Madrid, hasta el punto de que los primeros meses de la organización en la oposición se vivieron con una bicefalia en la portavocía, por un lado, la portavoz mediática, Rita Maestre, y por otro, la portavoz orgánica, Marta Higueras.

La situación interna se fue tensando hasta marzo de 2021, cuando Higueras, junto a sus compañeros José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas anunciaron públicamente su ruptura con Más Madrid y la puesta en marcha de la plataforma Recupera Madrid. Argumentaban que Maestre y el resto de ediles se habían distanciado del proyecto original con el que habían concurrido a las elecciones por primera vez.

TRÁNSFUGAS Y UN RESULTADO ELECTORAL DEL 0,39% DE LOS VOTOS

Más Madrid llevó a los cuatro ediles a la Justicia acusándoles de transfuguismo y les dio la razón: en 2023 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó el recurso de los de Rita Maestre, ratificó la nulidad del Grupo Mixto e incluso afirmó en su sentencia que el caso constituía un "típico supuesto de transfuguismo".

Para entonces Marta Higueras ya no formaba parte de las filas de Recupera Madrid. Las diferencias con Cueto y Calvo iban siendo más evidentes hasta el punto de que el Grupo Mixto acabó escindido de facto, con Higueras actuando como concejala independiente dentro de él.

Uno de los puntos que más le separaban de sus dos compañeros --después de que Felipe Llamas dejara la política-- era su decisión de no integrarse en el proyecto electoral con el que Cueto y Calvo concurrieron a las elecciones municipales de 2023 obteniendo un exiguo 0,39% de los sufragios, 6.436 votos en toda la ciudad.

EN MÁS MADRID ESTÁN EN "CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA SÓLIDA"

A la espera de conocer el nuevo proyecto político en el que se embarca Marta Higueras, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, no ha querido hacer más comentarios que insistir en que su formación es la única "alternativa" al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en las próximas elecciones.

"Nosotras estamos concentradas, junto con otras decenas de portavoces, en construir una alternativa sólida que no solo haga crítica, sino que también haga propuesta, que se construya desde los barrios, desde los municipios y desde las calles", ha defendido Maestre en rueda de prensa al ser preguntada.

Considera Maestre que a día de hoy la "alternativa" a la derecha en la capital "se llama Más Madrid", un partido que "no para de crecer, avanzar, construir y consolidar territorialmente su formación política".

"Es a lo que nosotros nos vamos a seguir dedicando, con más ahínco durante el próximo año, pero sin cambiar el rumbo de lo que hemos hecho en los últimos días", ha zanjado la líder de la oposición en el Consistorio.