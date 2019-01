Martínez-Almeida confirma que si llega a la Alcaldía "Madrid Central dejará de existir"

Publicado 14/01/2019 14:00:13 CET

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado este lunes que si se hace con el bastón de mando de la capital, "Madrid Central dejará de existir".

"Queremos decirlo alto y claro, Madrid Central dejará de existir con el PP; es un experimento con tintes electoralistas, un intento desesperado de demostrar que hay un cambio de ciudad, pero no se ha hecho pensando en madrileños y ha fracasado", ha lanzado en una entrevista en Cope recogida por Europa Press.

Almeida ha basado el fracaso de esta medida en que "no se ha producido un descenso de tráfico, la contaminación sigue aumentando y se sigue perjudicando la salud de los madrileños, y los comerciantes han sufrido bajadas en las ventas".

Por todo ello, si los 'populares' se hacen con la Alcaldía en mayo no permitirán "que un experimento fallido condicione la vida de Madrid". "Lo puedo dejar muy claro, Madrid Central no existirá con un gobierno del PP", ha remachado.

A finales de octubre, el PP municipal interpuso un recurso contencioso-administrativo "contra la ordenanza de Movilidad por la que se regula Madrid Central". Ya entonces Almeida apuntó que sería el PP quien "revertirá este disparate" si llega a al Alcaldía tras las elecciones municipales de 2019.

"No será el Madrid Central de Carmena, centro será un distrito en el que se dialogue; el PP hará todas las modificaciones que sean necesarias para que no se convierta en una ratonera", remarcó. Si bien, esta mañana, en otra entrevista, ha utilizado la expresión "modificar".

PP, "FUERZA HEGEMÓNICA"

Convencido de que será el nuevo regidor de Madrid, Almeida ha añadido que el PP será "la fuerza hegemónica del centro derecha". En esta línea, ha apuntado que "la única posibilidad de que Carmena no sea alcaldesa es que el PP sea esa fuerza hegemónica".

Y es que Martínez-Almeida considera que el PP es la única formación que no pactará con la izquierda, ya que "Vox no será fuerza mayoritaria, y Cs puede pactar con la izquierda". "La garantía de que Manuela Carmena no sea alcaldesa es que lo sea Martínez-Almeida", ha expresado.

Preguntado por posibles futuros pactos para conformar el gobierno municipal, Almeida ha señalado que al PP le resultaría "más fácil" pactar "con partidos de centro derecha, que no tienen nada que ver con un gobierno radical de izquierdas podemitas". "Nadie entendería que no hiciéramos todos los esfuerzos", ha añadido.

LOS "TRES EJES" PARA MADRID

En otro orden de cosas, el candidato a la Alcaldía de Madrid por el PP ha asegurado que su plan de acción para con la capital se basa en tres ejes. El primero, que Madrid sea la capital de la nación; el segundo, conseguir un Madrid "más libre" en el que el Ayuntamiento "no quiera decidir por los ciudadanos, como en estos cuatro años".

La tercera pata del Madrid de Almeida se asienta en un "Madrid próspero a través de una bajada de impuestos", por un lado, y por otro, la eliminación de trabas bucrocráticas para que los emprendedores quieran asentarse en la ciudad.