Más de 1.140 personas han sido asistidas en los puntos de atención de la Comunidad en su vuelta a casa tras el incendio

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha atendido ya a más de 1.140 vecinos en los puntos de ayuda habilitados para acompañar su regreso a casa tras el incendio de la Sierra Oeste, donde se han tramitado 715 peticiones de información y se han prestado 427 asistencias psicológicas.

Ha dado estos datos el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en una visita al Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del partido judicial de San Lorenzo de El Escorial, en el que se presta asistencia gratuita a los afectados por los incendios de la Sierra Oeste.

Ha explicado que estos puntos de atención tras el incendio se han instalado en los municipios afectados para que, una vez que los vecinos regresen a sus casas, encuentren a la Comunidad de Madrid "esperándoles", con oficinas móviles de atención al ciudadano, psicólogos, técnicos de información, profesionales de Cruz Roja y del Summa 112.

García Martín ha señalado que el objetivo es ofrecer un punto de referencia para canalizar todas las ayudas y necesidades derivadas del incendio, desde información administrativa hasta apoyo emocional, y que el dispositivo seguirá activo mientras sea necesario.

Además de estos recursos, la Comunidad ha habilitado con carácter urgente un contrato de emergencia para ofrecer alojamiento hotelero a las personas que no puedan volver a sus viviendas, bien porque sigan evacuadas en puntos de acogida, bien porque sus casas no reúnen condiciones mínimas de habitabilidad. A través de este servicio se ha atendido a 416 personas y todavía hoy permanecen alojadas 83, agrupadas en 33 unidades familiares, con 20 menores y 23 mascotas.

El consejero ha recordado que estas medidas de apoyo a los vecinos se complementan con actuaciones de reconstrucción en los municipios afectados y con ayudas específicas al sector ganadero, en coordinación con los ayuntamientos y con los servicios de emergencia.