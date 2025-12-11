Más de 1,2 millones de madrileños se han vacunado contra la gripe en la Comunidad y 500.000 del Covid-19

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 1,2 millones de ciudadanos de la Comunidad de Madrid se han vacunado ya contra la gripe y 500.000 lo han hecho del Covid-19 en esta campaña, tal y como ha informado este jueves la consejera de Sanidad, Fátima Matute.

Así lo ha dado a conocer la responsable sanitaria madrileña en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, donde ha indicado que se empezó a vacunar el 15 de octubre con una inversión de 19 millones. "Nosotros sí que trabajamos por la población y en lo que se refiere a la gripe, la mejor medida es la vacunación", ha defendido.

Frente a una izquierda que "ataca a los profesionales y la tranquilidad de los pacientes" sembrando duda sobre el Hospital de Torrejón al asegurar que se "reutiliza material sanitario", la consejera ha subrayado que en la Comunidad se centra en la labor sanitaria, con la vacuna intranasal a menores de cinco años, con más de 70.000, y contra el virus sincitial.

"Fuimos pioneros en el 2023 evitando un 90% de los ingresos de nuestros niños y ahora hemos vacunado a nuestros mayores. Prácticamente el 98% de las personas que están en las residencias y también hemos vacunado a los lactantes, el 98% de los recién nacidos protegidos. Eso es trabajar por la salud", ha defendido.

Frente a ello, ha criticado la labor del Ministerio de Sanidad que solo busca "tapar la corrupción y la ineficiencia" con Mónica García que va a ser recordada como "la traidora por su compañeros de profesión".