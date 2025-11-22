Más de 13 millones de bombillas LED encienden la Navidad madrileña desde este sábado, con Carlos Sainz como padrino

Archivo - Luces navideñas en Madrid diseñadas a partir de dibujos de niños y niñas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 13 millones de bombillas LED, 7.134 cadenetas, 126 cerezos luminosos y trece grandes abetos encenderán la Navidad madrileña desde este sábado a las 19.30 horas, cuando el piloto de rallies Carlos Sainz dé el botón de encendido, acompañado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde la Plaza de Cibeles.

El cantante Pablo López pondrá la banda sonora al encendido que, junto con un videomapping en la fachada del Palacio de Cibeles, harán de antesala al encendido, en marcha de domingo a jueves de 18 a 00 horas; los viernes y sábados de 18 a 1 horas; el 7 de diciembre de 18 a 1 horas; el 24 de diciembre y 5 de enero de 18 a 3 horas y el 31 de diciembre de 18 a 6 horas.

Los protagonistas de las fiestas, los niños, volverán a protagonizar el alumbrado: por segundo año consecutivo, la Navidad de Madrid contará con luces inspiradas en dibujos de alumnos de Primero y Segundo de Primaria, que brillarán en las céntricas calles la Sal, Gerona, Felipe III, Siete de Julio, Ciudad Rodrigo y Toledo. Se unirán a los del año pasado en Ballesta.

Entre las novedades destacará la iluminación de Gran Vía, reconvertida en un campo de copos de nieve en 31 arcos de 10,5 metros y 309.000 luces LED produciendo destellos en blanco frío y cálido. Otro de los grandes reclamos de esta Navidad será la vela gigante en Nuevos Ministerios, de 12 metros y 14.500 puntos LED. Se suma este año un amanecer recreado con arcos de luz, del blanco cálido al naranja, en Goya.

Grandes ángeles luminosos no podían faltar en la Navidad madrileña. La Plaza de Carlos V, Atocha, corona las fiestas con estos grandes ángeles, de 10 metros cada uno, con más de 85.000 luces LED en total.

Y, sin duda, una de las grandes novedades será el gran Niño Jesús luminoso en el Puente de Ventas, de 7 metros de diámetro, sin olvidar el Nacimiento luminoso frente al Congreso de los Diputados, de 12 metros, 12 metros de alto y más de 70.000 lunes que harán efecto vidriera.