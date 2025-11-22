Cierran Sol, Banco de España y Sevilla y EMT modifica 25 líneas este sábado por el encendido de luces navideño

Luces de Navidad con forma de copos de nieve en Gran Vía - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estaciones de Sol, Banco de España y Sevilla cerrarán sus accesos este sábado y más de 25 líneas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) verán modificados sus itinerarios por el encendido de la iluminación navideña en la capital, un evento con una afluencia prevista de 40.000 asistentes.

En concreto, el tradicional 'Encendido de luces de Navidad' tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en la plaza de Cibeles a cargo del bicampeón mundial de rally y cuatro veces ganador del París-Dakar, Carlos Sainz, acompañado del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Previamente, se proyectará un videomapping en la fachada de Cibeles y posteriormente habrá una actuación en directo de Pablo López. Está prevista una asistencia de varios miles de personas y se ha activado un dispositivo policial con 270 agentes de la Policía Municipal para garantizar la seguridad.

Con motivo de este evento, entre las 16.30 y las 22.00 horas se cortará el tráfico de forma total en la Plaza de Cibeles, el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado, la calle Alcalá --entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de la Independencia y entre la primera plaza citada y la calle Cedaceros--, y en la Gran Vía --entre las calles Alcalá y Hortaleza con afección a la movilidad de la Plaza de España, Princesa y Ventura Rodríguez--.

Debido a ellos, ocho aparcamientos públicos municipales se podrían ver afectados (Recoletos, Plaza del Rey, Montalbán, Las Cortes, Sevilla, Serrano III, Mostenses y Plaza de España), así como varias paradas de taxi (Paseo del Prado, 1; Barquillo, 1; Marqués de Casa Riera, 2; y Clavel, 2), según ha informado el Ayuntamiento.

Asimismo, Metro cerrará los accesos a las estaciones de Sevilla y Banco de España, ambas en la Línea 2 (Las Rosas-Cuatro Caminos) entre las 18.00 y las 21.30 horas, han apuntado desde Metro. En el caso de Banco de España, no se podrá acceder por la entrada más próxima al Cuartel General del Ejército de Tierra durante toda la jornada.

También estarán cerrados los accesos del suburbano y Cercanías de la estación de Sol (líneas 1, 2 y 3 de Metro y C-3 y C-4 de Cercanías) entre las 19.00 y las 22.00 horas, han indicado desde el suburbano y desde Renfe.

Durante la jornada de este sábado se reforzará el servicio de Metro, llegando en algunos momentos a duplicarse el servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10.

En las inmediaciones evento se encuentran las estaciones de Retiro (Línea 2), Serrano (línea 4), Estación del Arte (Línea 1), Gran Vía (líneas 1 y 5) y Chueca (línea 5), así como la estación de Cercanías de Recoletos (líneas C-2, C-7, C-8 y C-10).

LÍNEAS DE LA EMT

Además, un total de 25 líneas de autobuses de la EMT sufrirán modificaciones en sus recorridos habituales durante la tarde del sábado, coincidiendo con este evento. Se trata de las líneas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 146, 150, Exprés Aeropuerto, C03 y E1.

Durante la jornada del sábado habrá refuerzos en 18 líneas (5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3), con hasta veinte autobuses adicionales.

En cuanto a BiciMad, se prevén afecciones a las estaciones 20A (Marqués de Cubas, 25), 29 (Paseo del Prado, 1B), 86 (Alcalá, 48) y 94 (Paseo de Recoletos, 20).

Finalmente, los cortes de tráfico podrán afectar a las reservas de estacionamiento de autobuses turísticos y discrecionales (SEA) de Plaza de Cánovas del Castillo, s/n; Felipe IV, 2; Virgen de los Peligros, 6; y Sevilla, 3.

Desde el Ayuntamiento de la capital se ha recomendado a la ciudadanía la utilización del transporte público para acudir al 'Encendido de luces de Navidad Madrid 2025'.