Más de 140 municipios madrileños de menos de 20.000 habitantes dispondrán de servicios digitales y equipos informáticos

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 142 municipios de la Comunidad de Madrid con una población inferior a los 20.000 habitantes podrán disponer de servicios digitales y equipos informáticos regionales con el objetivo de facilitar el despliegue de la administración electrónica en todas las localidades de la región.

Esta misma semana, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado la orden de la Consejería de Digitalización para la puesta a disposición de equipamiento y de servicios digitales comunes de administración electrónica a los ayuntamientos de la región.

El objetivo es asegurar el cumplimiento de la normativa básica estatal sobre administración electrónica en los municipios. La puesta a disposición de estos equipamientos y servicios quiere garantizar "la seguridad, la eficiencia, la interoperabilidad y la calidad de los servicios públicos locales, así como el correcto funcionamiento electrónico de los órganos colegiados municipales".

Desde la Comunidad de Madrid señalan que sin la intervención regional los pequeños municipios no pueden cumplir con sus obligaciones normativas en este sentido, comprometiendo el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la administración y perpetuando la brecha digital en el territorio.

"Por tanto, se ha evidenciado la necesidad de avanzar hacia un modelo homogéneo y seguro de prestación de servicios digitales comunes, que incluya no solo la renovación de equipamiento informático, sino también la puesta a disposición de licencias de software, plataformas digitales y servicios tecnológicos gestionados de forma centralizada por la Comunidad de Madrid, garantizando criterios de eficiencia, interoperabilidad, seguridad y sostenibilidad económica", señalan en la orden.

Según han informado desde la Consejería de Digitalización a Europa Press, el Plan de Digitalización para Entidades Locales de menos de 20.000 habitantes tiene como objetivo trasladar a los alcaldes las herramientas, soluciones y acompañamiento que para modernizar su gestión municipal y mejorar los servicios a los ciudadanos.

PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y EQUIPAMIENTO

Los servicios que se les ofrece con una Plataforma de Administración Digital, con la que se les facilita la gestión eficiente de trámites y servicios, una Plataforma de Comunicación con el vecino --eÁgora--, con la que se mejora la comunicación y la accesibilidad de los servicios municipales, así como equipamiento tecnológico municipal, para garantizar la productividad de los empleados.

En concreto, señalan que en los salones de pleno, contar con sistemas de audio y video de alta calidad mejora la transparencia, participación y gestión ágil de los asuntos municipales. Al igual que se ofrece la digitalización de archivo, que ofrece beneficios significativos, como el acceso rápido y eficiente a documentos, la preservación y seguridad de los archivos contra daños físicos y pérdida, la reducción del espacio físico necesario para almacenamiento, la mejora de la transparencia y la promoción de prácticas sostenibles al reducir el uso de papel.

La Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid dotará a los municipios con ordenadores repartidos en base a su población y por las solicitudes que realicen cada entidad.

Dentro del plan de equipamiento, se aprovisionarán a los salones de pleno con un kit de microfonía, un software de videoacta y una pantalla. Esto permitirá mejorar la calidad de los plenos, la transparencia y la reducción de tareas taquigráficas.